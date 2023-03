Die Reiselust der Menschen ist Thema der neuen Ausstellung des Schwarzwaldvereins Stühlingen, die vom 17. März bis 2. April in der Schür am Stadtgraben zu sehen ist. Titel der Schau ist „Von Fernweh und Heimweh. Andenken. Souvenirs.“

Die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz und ihr Ausstellungskernteam mit Gerhard Schwarz, Christina Leutze und Antonia Albrecht haben sich dieses Mal nicht wie üblich Stühlingen und seine Geschichte gewidmet, sondern dem Reisen.

Wohin hat die Menschen ihr Fernweh geführt? Was haben sie sich zur Erinnerung mitgebracht? Historisch wird es trotzdem, wenn es um Auswanderung in Stühlingen und Schleitheim geht.

Im Mittelpunkt stehen Souvenirs, die Reisefreudige in aller Welt gesammelt haben: „Es ist eine Mitmachausstellung, die ganze Region hat sich angesprochen gefühlt“, freut sich Jutta Binner-Schwarz über die vielen Rückmeldungen nach ihrem Aufruf. Gezeigt werden Souvenirs aus 55 Ländern, alle Erdteile sind abgedeckt.

Der Schwarzwaldverein Stühlingen befasst sich in der Ausstellung mit Andenken aus 55 Ländern aus allen Erdteilen, darunter ist auch Afrika vertreten. Die Ausstellungsobjekte stammen aus privater Hand, von Sammlern, aus Kirchen sowie vom Museum Schleitheimertal. | Bild: Yvonne Würth

Ein Hingucker ist die Nachbildung eines Samurais aus Japan, außerdem darf der speziell inszenierte „fliegende“ Teppich nicht fehlen.

Die Ausstellung Die Ausstellung ist vom 17. März bis 2. April in der Schür am Stadtgraben in der Eberfingerstraße 3 Stühlingen zu sehen. Die Schür ist samstags von 15 bis 17.30 Uhr, sonntags von 11 bis 17.30 Uhr, dienstags um 19 Uhr (nur mit Führung) und donnerstags von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 26. März, ist die Ausstellung im Anschluss an die „Erzählzeit ohne Grenzen“ von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet und am Donnerstag, 30. März, nach der Veranstaltung ab 20 Uhr. Weitere Führungen sind auf Anfrage möglich. Es gibt ein großes Zusatzprogramm.

Auswanderergeschichte aus dem 19. Jahrhundert wird am Beispiel von 13 Schleitheimer Familien gezeigt, die im Mai 1872 mit 78 Personen nach Brasilien aufgebrochen waren. Diese Sequenz wurde vom Verein für Heimatkunde Schleitheim recherchiert und gestaltet. Damals mussten viele Menschen der Region ihre Heimat verlassen. Nicht aus Fernweh, sondern von bitterer Not und auch von Verfolgung getrieben.

Eine Auswanderer-Erfolgsgeschichte schrieb der „Ägypter“ Christian Stamm. Der Schleitheimer wurde Hofgärtner in Kairo, kam aber im Alter zurück in seine alte Heimat.

Was Stühlinger der heutigen Zeit zum Auswandern bewogen hat, wird ebenso beleuchtet. Dafür wurden 14 Stühlinger befragt, die in anderen Ländern leben. Der Jakobsweg ist ebenfalls Teil der Ausstellung, hier werden das Pilgern und das Unterwegssein durchleuchtet.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Matthias Sochor, bekannt von früheren Ausstellungen des Vereins, zeigt nun seine Orientbegeisterung. Der bekannte Sammler erzgebirgischer Preziosen nimmt das Publikum mit seinen speziellen Räuchermännchen mit auf eine etwas andere Reise in den Orient. Am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr erzählt er „Von fliegenden Teppichen, Märchenpalästen und einem rauchenden Sultan – wie der Orient zu mir nach Hause kam.“

In der Ausstellung des Schwarzwaldverein Stühlingen werden die Reiselust und das Fernweh im Wandel der Zeit thematisiert. Japan wird dabei ein spezieller Platz eingeräumt. | Bild: Yvonne Würth

Zusätzlich zur Ausstellung bietet ein Rahmenprogramm noch genaue Einblicke. Hisako Yokoyama erläutert die traditionelle japanische Kunst, einen Kimono anzulegen, das „Kimono Kitsuke.“

Wanderungen rund um die Ausstellung

Zu Wanderungen rund um die Ausstellung laden die Vorsitzende Veronika Keller und Hans Meier ein auf dem Pilgerweg, beziehungsweise über die Grenze ein. Berthold Danner zeigt seinen Multivisionsvortrag „Zu Fuß durch Deutschland“, für Kinder gibt es die „Rätselreise für Ratefüchse“ mit Jutta Binner-Schwarz.

Tanzend um die Welt bewegt sich Veronika Keller. Im Rahmen der Erzählzeit ohne Grenzen liest Tonio Schachinger aus seinem Roman „Echtzeitalter.“ Und Andreas Mahler stellt den ersten Teil seiner geplanten Trilogie über die Historie des Bauernkriegs aus Stühlinger Perspektive vor und liest Passagen aus seinem Manuskript „Schneckenhüsli-Sammeln für die Gräfin. Anlass für den Ausbruch des Bauernkrieges 1524 in Stühlingen?“