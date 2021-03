Im Bereich der Gemeindekasse im Wutacher Rathaus steht eine personelle Veränderung an. Wie Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, wird Kassenleiterin Juliane Keller ihren Ruhestand antreten. Die Stelle sei ausgeschrieben, erfreulicherweise seien viele Bewerbungen eingegangen, so Christian Mauch weiter. Aus dem Bewerberfeld habe man sich letztlich für Karin Kienzle entschieden. Sie wird ihre Arbeit als neue Leiterin der Gemeindekasse am 1. Mai antreten.

Bauvorschriften ändern sich

Grünes Licht gab es in der Ratssitzung für einen geplanten Garagenbau in Münchingen. Dieses Vorhaben wäre nach den Worten des Bürgermeisters vor einiger Zeit nicht genehmigungsfähig gewesen, hätte der Bau doch gegen die Vorschriften des bestehenden Bebauungsplans verstoßen. Dieses alte Planwerk hat der Gemeinderat aber vor Kurzem aufgehoben. Somit gelte nun die Innenbereichsregelung, die lediglich vorschreibt, dass sich das Bauvorhaben in die Umgebungsbebauung einfügt. Dies sei im vorliegenden Fall gegeben, sagte der Bürgermeister. Der Meinung der Verwaltung schloss sich auch der Gemeinderat an.