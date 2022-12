von Yvonne Würth

Anlässlich des Kirchenkonzerts des Musikvereins Bettmaringen gab es Ehrungen für 40 und 25 aktive Jahre. Andrea Boll ist seit 1981 als Flötistin und auf dem Piccolo aktiv. Der Vorsitzende Stefan Heer erinnerte an eines ihrer Solos. Darüber hinaus war sie Jugendsprecherin und ist aktuell Uniformwartin. Sie erhielt die goldene Ehrennadel vom Bund Deutscher Blasmusikverbände. Susanne Amann und Linda Burger wurden für 25 aktive Jahre zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie erhielten die silberne Ehrennadel des BDB.

Susanne Amann ist seit 1997 aktiv, erst an der Klarinette und seit 2011 an der Bass-Klarinette. Beim Jubiläumsfest 2013 hatte sie maßgeblich an der Vereins-Chronik mitgewirkt, seit 2019 ist sie Beisitzerin. Auch Linda Burger startete an der Klarinette und spielt seit 2017 Saxophon und begeistert auch mit ihrem Gesangstalent. Auch sie war 2013 maßgeblich an der Vereins-Chronik beteiligt. Von 2007 bis 2014 war sie Beisitzerin. Den drei Frauen wurde die Polka „Ein Leben lang“ als Ehrungsstück gespielt vom Musikverein Bettmaringen unter der Leitung von Sascha Boll.