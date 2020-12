von Juliane Kühnemund

Eigentlich hatte der Wutacher Gemeinderat Mitte September beschlossen, das Hallenbad in Ewattingen trotz der coronabedingten Einschränkungen des Betriebs über die Wintersaison zu öffnen. Das Votum war denkbar knapp auf die Seite der Badefreunde gekippt, die das Angebot auch in Corona-Pandemie-Zeiten aufrecht erhalten wollten. Doch dann rollte die zweite Corona-Welle übers Land, ein erneuter Lockdown wurde erlassen mit der Folge, dass die Bäder ihre Türen geschlossen halten müssen. Badespaß in Ewattingen ist somit erst einmal bis auf Weiteres untersagt.

Wutach Badefans können Aufatmen: Hallenbad Ewattingen ist über den Winter geöffnet Das könnte Sie auch interessieren

„Wird das Hallenbad nach dem Lockdown noch aufgemacht, oder bleibt es über den Winter geschlossen?“, diese Frage stellte Gemeinderat Frank Grieshaber in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Christian Mauch vertrat dazu die Ansicht, dass man aufgrund der coronabedingten Zwangsschließung, die noch mindestens bis zum 10. Januar andauern wird, nicht mehr an den einstigen Ratsbeschluss gebunden ist. Schließlich hätten sich die Voraussetzungen – sprich der Zeitraum einer möglichen Öffnung des Bades – verändert. Klar könne man das Bad auch noch für 14 Tage öffnen, ob dies jedoch sinnvoll wäre, stellte Bürgermeister Mauch in Zweifel.

Wutach Die Ehrenamtlichen des Fördervereins sichern den Betrieb des Hallenbads Wutach Das könnte Sie auch interessieren

Der Rathauschef sieht erneut den Gemeinderat in der Entscheidungspflicht. Wenn klar ist, wann das Bad von gesetzlicher Seite her geöffnet werden könnte, müsse der Gemeinderat erneut über eine Öffnung beraten und beschließen, sagte Christian Mauch.

Unentschieden

Übrigens: Bei der Abstimmung im September – Hallenbad öffnen oder nicht – hatte sich eine Pattsituation ergeben. Fünf Gemeinderatsmitglieder wollten das Bad in dieser Saison geschlossen lassen, fünf waren für eine Öffnung. Bei einer solchen Stimmengleichheit gilt die Regel, dass der Beschlussvorschlag der Verwaltung abgelehnt ist.

Auf die Frage kommt es an

Es kommt also auf die Fragestellung bei der Abstimmung an. Und da Bürgermeister Christian Mauch danach gefragt hatte, wer ist dafür, das Bad in der Saison 20/21 geschlossen zu lassen, konnte dafür bei fünf zu fünf Stimmen keine Mehrheit gefunden werden – die Folge: Das Hallenbad wäre geöffnet worden – der Lockdown hat dies nun allerdings vereitelt.