Wie die im September neu gewählte Vorsitzende Monika Winterhalder in einer Pressemitteilung informiert, hat der Sängerbund Stühlingen die Möglichkeit gefunden, kontaktfrei den Bewohnern der Pflegeeinrichtung Brunnenwiesen Stühlingen eine Freude zu machen.

Der Sängerbund Stühlingen schickt musikalische Grüße in die Pflegeeinrichtung Brunnenwiesen in Stühlingen. Die Vorsitzende Monika Winterhalder übergab dem Heimleiter Marc Albicker eine CD des Adventskonzerts 2018, damit die Bewohner sich am Gesang erfreuen können. | Bild: Yvonne Würth

„Leider konnte unser traditionelles Adventssingen für die Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims in den Brunnenwiesen in Stühlingen ja coronabedingt dieses Jahr nicht stattfinden. Stattdessen habe ich heute dem Heimleiter Herrn Marc Albicker eine CD unseres Adventskonzerts 2018 in der Stühlinger Stadtkiche Heilig Kreuz überreicht, um wenigstens auf diesem Weg musikalisch in Verbindung zu bleiben. Die Lieder können nun so bei internen Weihnachtsfeierlichkeiten in kleinem Rahmen angespielt werden“, schreibt die Sängerbund-Vorsitzende Monika Winterhalder.

Der Sängerbund Stühlingen pausiert während der Corona-Pandemie seit Mitte März. Die Zeit der Lockerungen wurde mit Proben auf Abstand im Konradsaal Stühlingen verbracht sowie einigen Treffen zur Kaffeezeit ohne Gesang. Im Kontakt bleiben die Mitglieder über die WhatsApp-Gruppe, das Singen und das Miteinander wird von den Sängern wie auch vom Chorleiter Reinhard Süß sehr vermisst.

Veranstaltungen finden in der Pflegeeinrichtung Brunnenwiesen in Stühlingen während der Corona-Pandemie keine statt, die Mitarbeiter kümmern sich liebevoll um die Bewohner. 49 Pflegeplätze stehen zur Dauer-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege bereit, die Pflegeeinrichtung ist in zwei Wohnbereiche für 25 Bewohner im Erdgeschoss und 24 Bewohner im Obergeschoss aufgeteilt.

So wurde Weihnachten gefeiert

Dabei werden während der Corona-Pandemie beide Bereiche streng voneinander getrennt, die Mitarbeiter sind jeweils nur in einem Bereich tätig. Abwechslung und seelsorgerischen Beistand gibt es durch die Gottesdienste der römisch-katholischen, alt-katholischen und evangelischen Pfarrer. Wie Pfarrer David Brunner informierte, zelebrierte er den jüngsten Weihnachtsgottesdienst im Treppenhaus. Die Bewohner lauschten dabei durch die offenen Türen.