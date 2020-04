von Stefan Limberger-Andris

Eine zerfallende Natursteinmauer unterhalb der L 171 zwischen Wutachmühle und dem Ortseingang Ewattingen bereitet Sorgen. Baugrunderkundungen bestätigten zudem wasserführende Schichten, die bei Starkregen für Wasser auf der Straße und dort winters für Glätte sorgen. Im Bereich der L 171 gebe es bei Ewattingen zwei Sanierungsbereiche, erläuterte Dieter Bollinger, Referatsleiter Straßenbau Süd des Regierungspräsidiums Freiburg, auf Anfrage. Am Ortsausgang Richtung Wutachmühle trete im Böschungsbereich Schichtenwasser flächig aus.

Eine stark wasserführende Schicht sei durch Baugrunderkunden 2019 bestätigt worden. Insbesondere im Winter führe dies zu Eisbildung auf dem Gehweg sowie teilweise auf der Fahrbahn. Bei der Sanierung des südlichen Teils der Ortsdurchfahrt seien die Entwässerungs- und Drainageleitungen in diesem Bereich erneuert worden. Es sei vorgesehen, noch in diesem Jahr oberhalb der Böschung weitere Drainageleitungen zu verlegen, die diese wasserführende Schicht entwässern und das Schichtenwasser schadlos abführen soll.

Zweiter Sanierungsbereich

Der zweite Sanierungsbereich sei eine zerfallende Natursteinmauer im bewaldeten Böschungsbereich unterhalb der L 171. 2019 seien größere Steine einer in der Böschung befindlichen Natursteinmauer auf dem Waldweg zwischen Ewattingen und Wutachmühle gefunden worden. Erste Untersuchungen des Bereichs zeigten, dass Wurzelwerk einzelne Steine aus der Mauer gelöst hatte. Der Waldweg wurde gesperrt. Auch an weiteren Natursteinmauern seien im Böschungsbereich Schäden festgestellt und Baugrunduntersuchungen durchgeführt worden. Seit März werde der komplette betroffene Böschungsbereich zur vermessungstechnischen Aufnahme vorbereitet. Dabei werde auch die Bohrpfahlwand, auf der die L 171 verläuft, ins Messprogramm einbezogen, um zu prüfen, ob der Hang insgesamt in Bewegung ist.

Sanierungskonzept liegt vor

Für die Natursteinmauern liege zwischenzeitlich ein Sanierungskonzept vor, so Dieter Bollinger. Teilbereiche dieser Mauern sollen mit rückverankerten Spritzbetonschalen, mit speziellen Stahlnetzen rückverankert und gesichert werden. Für den Verkehr auf der L 171 bestehen keine Einschränkungen beziehungsweise Gefahren, so der Referatsleiter. Der Waldweg unterhalb der Böschung bleibe bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten weiterhin gesperrt.