Stühlingen-Wangen – Das Patrozinium in der Kirche St. Michael Stühlingen-Wangen findet am Sonntag, 1. Oktober, statt. Die Pfarrkirche in Oberwangen wurde im gotischen Stil im ausgehenden Mittelalter erbaut. Ab 1275 war Wangen eine eigene Pfarrei, ab 1435 wurde das Dorf der Pfarrei Bettmaringen zugeteilt. Der Wappenstein an der Nordfassade belegt die Jahreszahl 1594. Die Waldmalereien in der Kirche wurden im Jahr 1607 von Wangener Familien gestiftet. 1885 wurde die Kirche sowie der neugotische Altar renoviert. Eine Innenrenovierung fand in den Jahren 1934 bis 1935 statt, ein Teil der Wandgemälde wurde 1960 durch Pater Josef Isele aus Matran (CH) erneuert.

Die Renovierung des Turms und des Chorraums folgten 1972 bis 1974. Bei der Errichtung der Seelsorgeeinheit Stühlingen gingen Wangen und Bettmaringen 2004 in der neuen Struktur auf, 2006 wurde die Außenfassade der St.-Michael-Kirche erneut renoviert. Die Kosten für die Sanierung der Innenwände und des Bodens, der Restaurierung beziehungsweise Sicherung der Wandmalereien sowie der neuen Bänke beliefen sich auf 220.000 Euro. 300 Stunden an Eigenleistungen der Bürger aus Oberwangen sparten viel Geld. In einem dritten Bauabschnitt war im Jahr 2010 die Renovierung des Treppenaufgangs zur Kirche sowie des Vorplatzes vorgenommen worden. Fotos von den Wandmalereien vor, während und nach der Sanierung sind unter www.restaurator-bauernfeind.de zu sehen.

Im Januar des Jahres 2015 wurden sämtliche Pfarreien und Filialkirchengemeinden aus Stühlingen und Eggingen als Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz zusammengefasst, mit der Kirchenentwicklung 2030 stehen neue Änderungen an. Die neue Großpfarrei Waldshut Ost nennt sich römisch-katholische Kirchengemeinde an der Wutach und umfasst ab 2026 acht bisherige Seelsorgeeinheiten, darunter die SE Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz mit elf Orten. Sitz der Kirche ist Tiengen, Sitz des Büros ist Stühlingen, wo sich auch die katholische Verrechnungsstelle befindet. Wo der leitende Pfarrer künftig wohnt, könne er selbst bestimmen. Bis zum Ende des Jahres soll feststehen, wer neuer Pfarrer sein wird, aktuell gibt es mindestens einen Kandidaten, der in Frage kommt.