von (raf)

Wie die Polizei angibt, sind in beiden Fällen die Scheiben mit Steinen eingeschlagen worden. Während aus dem Gebäude am Hundeplatz nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen wurde und auch der Sachschaden überschaubar blieb, ist am Fußballer-Vereinsheim am Gebäude ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Entwendet wurden nur Süßigkeiten. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Wutöschingen (07746/928 50) entgegen.