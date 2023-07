Stadtkreise und große Kreisstädte sind in diesem Jahr verpflichtet, bis zum 31. Dezember einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Da alle anderen Kommunen auf freiwilliger Basis ebenfalls einen Wärmeplan erstellen können, der gefördert wird, will auch die Stadt Stühlingen einen solchen erarbeiten. Die Voraussetzungen dazu wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Um die klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040 realisieren zu können, muss zum einen der Endenergiebedarf im Gebäudesektor massiv reduziert werden, was zum Teil schon geschieht. Zum anderen müssen die strategisch richtigen Entscheidungen auf kommunaler Ebene getroffen werden. Der verbleibende Energiebedarf muss dann unter Einbindung von erneuerbaren Energien wie Solar-Anlagen und Abwärmenutzung gedeckt werden. Solch ein kommunaler Wärmeplan umfasst dabei vier Bestandteile. Dazu gehört eine Bestandsanalyse zum Wärmebedarf wie auch zur Versorgungsstruktur. Ebenso muss eine Potenzialanalyse von erneuerbaren Energien und der Abwärme erstellt werden. Im „Szenario 2040“ schätzt man, dass der gesamte Endenergiebedarf bis zum Jahr 2030 um 27 Prozent und bis 2049 um 37 Prozent gesunken sein wird. Die Entwicklung eines klimaneutralen Szenarios 2040 ist eine weitere Aufgabe im Wärmeplan. Zu guter Letzt soll eine kommunale Wärmewendestrategie mit Maßnahmenkatalog entwickelt werden. Stühlingen strebt an, mit den Gemeinden Eggingen und Wutach einen Konvoi zu bilden, da Kommunen unter 5000 Einwohnern nicht einzeln förderfähig sind. Das würde das Untersuchungsgebiet entsprechend ausweiten, was den Gemeinden auch finanzielle Vorteile brächte. Oberbürgermeister Joachim Burger wird die Projektleitung übernehmen und zur Projektgruppe gehören dann in Stühlingen Daphne Kephalidis-Walker, Dieter Oberist, Herr Groschinski und Joana Carreira. Mitwirken werden auch externe Fachbüros. Man will schon früh die Bürger/-innen der Stadt in das Thema miteinbeziehen über Informationsveranstaltungen und Broschüren. Es ist auch vorgesehen, einen Umwelt- und Klimabeauftragten in den Klimabeirat mit aufzunehmen.

Das Förderprogramm läuft schon seit Oktober des Jahres 2021 und wird am 31.12.2025 enden. Mit dem Fördergeld soll die Beauftragung eines externen Dienstleistungsunternehmens zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans finanziert werden. Am entscheidenden Termin des Vorjahres, dem 30. Juni 2022 hatte Stühlingen 5479, Eggingen 1787 und Wutach 1195 Einwohner. Dies würde bedeuten, dass Stühlingen mit 33.249 Euro, Eggingen mit 10.844 Euro und Wutach mit 7252 Euro Fördergeld rechnen könnte. Vor Antragstellung sollen die Gemeinden Eggingen und Wutach eine schriftliche Absichtserklärung in Form von einer Kooperationsvereinbarung schließen.