Wutach vor 4 Stunden

Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Ewattingen

Ein 87-Jähriger hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Ewattingen verletzt. Der Mann zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden dürfte zwischen 50.000 und 100.000 Euro liegen.