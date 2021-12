von Gertrud Rittner

Der Musikverein Ewattingen hat am vierten Adventssonntag für eine willkommene Überraschung für die Bürger der Gemeinde Wutach gesorgt. In drei Gruppen aufgeteilt, spielten die Musiker Advents- und Weihnachtslieder und brachten so in dieser schwierigen Zeit der Kontaktbeschränkungen etwas Vorfreude auf das Fest in die Herzen der Zuhörer. Große Konzerte des Orchesters sind wegen der Corona-Pandemie, des Infektionsschutzes und der deshalb auferlegten Beschränkungen nun auch schon im zweiten Jahr nicht möglich. Der spontane Auftritt im Freien stellte eine kleine, aber willkommene Alternative dar, die dankbar angenommen wurde.