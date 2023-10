Stühlingen – Unter dem Titel „Paarcours d‘amour“ konnten die Besucher im Konradsaal Stühlingen eine Lesung, gespickt mit Tatsachen des Alltags erleben. Das Bühnenlicht geht an, Dietmar Vollmer moderiert die zwei Gäste an – Schreiber versus Schneider.

Sybil Schreiber und Steven Schneider aus Bad Zurzach/CH sind seit 20 Jahren mit ihren Kolumnen aus dem Alltag der Paarbeziehung („Coop-Zeitung“ und „Schweizer Revue“) erfolgreich. Sie stammt aus München, er aus der Schweiz. Sie haben sich gefunden und zeigen sich auch bei ihren Lesungen mit immer wieder neuen Alltags-Dissonanzen ehrlich und authentisch.

Sie starten direkt kraftvoll und energiegeladen im Dialog. Er: „In der Schwiz ist Französisch Pflicht in der Schule, daher heißt ja unser Buch auch...“ Sie hakt ein und meint: „Ja und wer hat Butter einkaufen wollen, obwohl sie direkt vor Deiner Nase im Kühlschrank war?“ Ehrlich geht es weiter: „Ja weißt Du noch: Am Anfang der Beziehung, da waren wir so aufmerksam. Jetzt nach 20 Jahren, seufz.“ Und das Publikum lacht frei heraus, es werden sogar Paare interviewt: „Wie lange seid ihre zusammen?“ „Auch mehr als 30 Jahre“ kommt als Antwort. „Und wie aufmerksam seid ihr zueinander?“ „Jeden Tag wird‘s besser“, lautet die Antwort und von allen gibt es ein Lachen.

Dann wird es privater. Abends nachdem beide im Bett das Buch zur Seite gelegt haben, fragt sie ihn: „Und an was denkst Du jetzt?“ Er antwortet: „an nüd“, also heißt: „An nichts.“ Und nach den langen Jahren der Ehe meint er: „Auch trägt sie keine Seidenwäsche mehr, sondern Wollsocken.“

Und dann kommen sie zur zentralen Frage: Wie oft und wann sagen sie sich eigentlich „Ich liebe Dich“? Die Spannung steigt im Raum, kein Geräusch ist zu hören. Er sagt: „Da habe ich ihr einen Brief geschrieben, auf die Post getan und an sie gesandt.“ Sie ist sichtlich gerührt. Aber gleich sagt er: „Liebe ist auch kalorienhaltig. Konnte ich dich anfangs auf Händen tragen, geht das heute nicht mehr, wir haben pro Tag ein Gramm zugenommen“.

Nach der Pause geht es deftig und zackig weiter. Sie lassen sich weiter über ihre Essvorlieben aus, wie „Kalbsläberli“ oder Saibling. Klar, auch hier gibt es keine Einigung. Weiter geht es zu den gemeinsamen Autofahrten. Sie sagt: „Du hast ja Trübsicht, mach mal die Gegenwischer an“. Er antwortet ernüchtert: „Sie ist so anstrengend als Beifahrer.“ Der Abend war prickelnd und zeigte das reale Leben im Alltag eines Paares.