Es sollte ein besonders schönes Bild vom Wasserfall in Mundelfingen werden. Doch es kam alles anders. Die eigene Seilsicherung hielt den Bewegungen des Fotografen nicht stand und der Mann stürzte rund 15 Meter tief an einer senkrechten Felswand im Bereich „Am Schelmengraben“ ab. Drei Bäume verhinderten seinen weiteren Absturz in die Tiefe. Den Notruf konnte der Wanderer am Mittwochnachmittag noch selbst absetzen. Die von der Leitstelle Villingen alarmierte Bergwacht aus Wutach rückte mit fünf Leuten aus. Aufgrund der schwierigen Lage wurde die Ortsgruppe Furtwangen nachalarmiert.

Wie auch der eingetroffene Notarzt aus Villingen ließen sich die Einsatzkräfte zum Schwerstverletzten in die steile Felswand abseilen. „Der Patient war derart eingeklemmt, dass Feuerwehrleute aus Hüfingen und Mundelfingen den Bereich mit Motorsägen zuerst freilegen mussten, bevor die Bergung erfolgen konnte“, sagte Pressesprecher Lothar Schmidt aus Wutach.

Der Transport aus dem über 40 Meter hohen Steilhang, den die Feuerwehr mit Flaschenzug unterstützte, habe sich sehr schwierig gestaltet und sei auch für das Rettungsdienstpersonal nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern aufgrund des weichen Geröllsteins auch äußerst gefährlich gewesen. Doch eine Windenbergung mit Hubschrauber hätte das viele Totholz aufgewirbelt und womöglich auch Steinschläge ausgelöst, so dass sich Einsatzleiter Mathias Schübel aus Sicherheitsgründen für die Bergung mit „Manpower“ aussprach. Der Schwerstverletzte wurde dann mit dem Rettungshubschrauber Christof 11 ins Schwarzwald-Baar Klinikum nach Villingen-Schwenningen transportiert. Der Einsatz dauerte Stunden.