von Sandra Holzwarth

Eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienwohnhaus im Stühlinger Ortsteil Weizen hat in der jüngsten Gemeinderatsitzung für eine rege Diskussion gesorgt. Ein Mehrfamilienwohnhaus mit neun Wohneinheiten möchte ein Investor in der Fritz-Stotmeister-Straße errichten und will mit der Voranfrage klären, ob eine Bebauung grundsätzlich möglich ist.

Der Ortsteil Der Stühlinger Ortsteil Weizen zählt rund 550 Einwohner. Derzeit entstehen im Dorf acht Wohnungen, weitere sind in Planung.

Das unbebaute Grundstück mit einer Fläche von rund 650 Quadratmetern ist Eigentum der Stadt Stühlingen und liegt in einer Wohnsiedlung. Ein Teil der Fläche war bisher als Biotop ausgewiesen. Diese Siedlungsfläche, für die es aktuell keinen Bebauungsplan gibt, ist von Ein- und Zweifamilienhäusern geprägt. Ein Mehrfamilienhaus wirke in dieser Umgebung zu massiv, waren sich die Anwohner einig und haben der Stadtverwaltung diesen und weitere Gründe für einen Einspruch bereits schriftlich mitgeteilt. Auch ein anwaltliches Schreiben liegt der Stadt vor.

Der Ortschaftsrat Weizen hat die Bauvoranfrage mit großer Mehrheit abgelehnt, Peter Frey (CDU) trug dem Gemeinderat die Gründe dafür vor. Neben den Bedenken, dass sich ein Neun-Familien-Wohnhaus nicht in die Umgebungsbebauung einfügen würde und durch den Neubau eine Wertminderung der angrenzenden Häuser erfolge, gab es auch Bedenken hinsichtlich eingeschränkter Parkmöglichkeiten und eines fehlenden Wendehammers für das Grundstück, das in einer Sackgasse liegt. Bereits im November 2019 wurde der Bau eines Holzlagerschuppens auf dem Grundstück genehmigt, wobei sich damals auch die Frage stellte, ob eine Wohnbebauung ebenfalls möglich wäre. Umweltschutztechnisch steht dem nichts im Wege, wie Dieter Obrist vom Bauamt bekannt gab: „Als Biotop ist die Fläche heute nicht mehr erfasst.“

Verständnis für Kritik

Die konkrete Bauvoranfrage des Investors für den Bau eines Neun-Familien-Hauses ruft dennoch kritische Stimmen auf den Plan. „Die Schaffung von Wohnraum ist einerseits in unserem Sinne und nach § 34 ist es vielleicht sogar fraglich, ob man eine Bebauung ganz ablehnen kann, aber die Kritik der Anwohner ist angesichts des geplanten Vorhabens absolut verständlich“, erklärte Gemeinderat Wolfgang Löhle (FW). Er sprach sich dafür aus, der Bauvoranfrage zuzustimmen, denn es sei im allgemeinen Interesse, zu wissen, was auf dem Grundstück gebaut werden darf. „Dem Investor sollte aber klar sein, dass wir verschiedene Punkte sehr kritisch sehen.“ Auch Corinna Pieper (CDU) sprach sich dafür aus, dem Bauinteressenten vorab klar zu kommunizieren, dass eine positiv beschiedene Bauvoranfrage noch lange keine Zusage bedeutet und bei einer Vergabe auch andere Interessenten berücksichtigt werden.

Anderer Interessent

Einen solchen Interessenten gibt es bereits konkret, denn auch der Antragsteller für den Holzlagerschuppen wäre an einer Wohnbebauung interessiert. Jens Bryssinck (FW) war der Meinung, dass dieser Interessent zuerst da war und damit bei einer Vergabe an erster Stelle stehen sollte. Doch soweit ist das Verfahren noch lange nicht fortgeschritten. Dafür brauchte es im ersten Schritt einmal grünes Licht für die Bauvoranfrage. Den Weg dahin hat der Gemeinderat mit seinem Beschluss geebnet: Mit fünf Gegenstimmen wurde der Bauvoranfrage zugestimmt.

Noch nichts entschieden

„Damit ist überhaupt noch nichts entschieden“, betonte Bürgermeister Joachim Burger abschließend, „die Baurechtsbehörde wird die Voranfrage prüfen und festlegen, welche Bebauung überhaupt möglich ist. Dann haben wir klare Fakten. Ob die Stadt das Grundstück dann verkauft und in welchem Umfang darauf gebaut werden darf, entscheidet der Gemeinderat.“