von Edelgard Bernauer

Eine inzwischen arg in Mitleidenschaft gezogene Gedenktafel aus Sandstein befindet sich seit über 120 Jahren an der Westseite der Stühlinger Friedhofsmauer. Der Stein erinnert an jene 21 Arbeiter, die beim Bau der strategischen Bahn durch das Wutachtal von1887 bis 1890 ihr Leben verloren. Das Offene Bürgerforum Stühlingen will sich um die Restaurierung der Tafel kümmern.

Wer denkt während einer Fahrt mit der Museums-Bahn an diese Männer, die aus der Not in fremde Regionen zogen, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Gedenkstein ist inzwischen arg verwittert. Man kann das aber auch umgekehrt sehen. Dafür, dass der Stein aus weichem Sandstein gefertigt wurde, ist er noch recht gut erhalten. Jedenfalls kann man beim genauen Hinsehen Text und Jahreszahlen noch erkennen.

Die verunglückten Männer stammten zum größten Teil aus Italien, Südtirol und Bayern. Auf dem Gedenkstein sind keine Namen verzeichnet. Arbeiter aus Italien waren später auch beim Bau der Schluchseewerk-Staumauern im Einsatz. Der Vater des früheren Stadt- und Kreisrats Hermann Majocko aus Bettmaringen war beim Schluchseewerk beschäftigt und hat fern der Heimat eine Familie gegründet. „Den Namen schrieb man ursprünglich mit zwei c, also Majocco“, erzählt Sohn Hermann im Gespräch mit unserer Zeitung.

In luftiger Höhe: Baustelle eines Viadukts für die startegische Bahnlinie im Wutachtal. | Bild: Blumberger Bahnbetriebe

Corinna Pieper, Sprecherin des Offenen Bürgerforums Stühlingen, hat per E-Mail die Mitglieder zu einem Engagement für die Erhaltung der Gedenktafel befragt. Pipers Fazit: „Das Offene Bürgerforum wird sich um die Sache kümmern und erst einmal schauen, was noch zu retten ist. Dazu werden wir einen Experten, einen Steinmetz, einschalten, der sich den Stein anschaut und dann weiter sehen.“

Ursprünglich sollte die heutige Museumsbahn militärischen Zwecken dienen. Dass sich eine weithin bekannte, touristische Attraktion daraus entwickeln würde, war damals nicht absehbar. Die Viadukte und Tunnels überstanden dank aufwändiger Tarnmaßnahmen auch den Zweiten Weltkrieg. Gegen Kriegsende hatten US-Jagdbomber mehrfach Züge und Bahnhöfe angegriffen.

Der Zahn der Zeit: Die verwitterte Wandtafel, die an 21 Arbeiter erinnert, die während des Baues der Museumsbahn tödlich verunglückten. | Bild: Edelgard Bernaurer

Die Strategische Bahn teilte später das Schicksal vieler Eisenbahn-Nebenstrecken: Die Züge fuhren selten und die Bahn wurde wirtschaftlich bedeutungslos. Wie damaligen Berichten dieser Zeitung zu entnehmen ist, stiegen die Unterhaltskosten dagegen kontinuierlich an. 1950/51 betrugen sie 500.000 D-Mark. 1955 wurde der Bahnbetrieb eingestellt. Busse übernahmen den öffentlichen Verkehr im Wutachtal und der Baar. Eine Protestaktion 1957 in der Blumberger Stadthalle blieb erfolglos.

Der zugespitzte Ost-West-Konflikt im Zusammenhang mit dem Mauerbau in Berlin veranlasste die Regierung in Bonn, die Wutachtal-Bahn zu erhalten. 4,7 Millionen Mark wurden in den Jahren 1962 bis 1965 in die Strecke investiert. Bis 1974 leistete das Verteidigungsministerium Unterhaltsbeiträge. Als diese gestrichen wurden, war das Schicksal der Bahnstrecke besiegelt.

Doch statt der Demontage folgte die Auferstehung: Eisenbahnfreunde, darunter viele aus der Schweiz, schafften es, die Strecke wieder in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen. Im Mai 1977 wurde die Museumsbahn in Betrieb genommen, die seither als Sauschwänzle-Bahn vermarktet wird.