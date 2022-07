von Yvonne Würth

Musik satt gab es beim 46. Städtlefest am Wochenende in Stühlingen. Einen großen Anteil daran hatte Sabrina Blatter – sie hatte gleich fünf Auftritte als Musikerin und Sängerin. „Das war eigentlich Zufall und hatte sich so nach und nach ergeben“, erzählt Sie dem SÜDKURIER.

Zur Person Die Sabrina Blatter ist 27 Jahre alt und schreibt gerade ihre Masterarbeit. Sie steckt mitten in den Prüfungen zur Gymnasiallehrerin. An der Musikhochschule Trossingen studiert sie die Fächer Musik sowie Jazz und Pop. Im Januar beginnt sie mit dem eineinhalbjährigen Referendariat die zweite Phase der Lehrerausbildung. Zwei Jahre lang hatte Sabrina Blatter bereits an der Realschule Stühlingen das Fach Musik unterrichtet. Sie wurde vom Schulamt Lörrach einberufen, dazu kam sie zufällig: „Rektor Felix Lehr von der Realschule hatte damals angefragt, und per Handschlagvertrag habe ich das gemacht.“ Ihr Studium hatte sie in dieser Zeit nicht unterbrochen, sondern so gelegt, dass sie einen Tag pro Woche in der Realschule sechs bis acht Stunden Musikunterricht geben konnte. „Ich finde es schade, dass es im Studium nur drei Wochen Orientierungspraktikum gibt. Ob der Lehrerberuf etwas für einen ist, lernt man da nicht. Und was ist nach vier Jahren Studium, wenn man merkt, es ist nichts für mich?“ In der Zeit in der Realschule hat sie viel gelernt und sich gefreut, dass ihre Schüler Spaß am Musikunterricht haben.

Im Duo mit Robert Tauscher

Als erste der 14 vom Städtlefest-Komitee angefragten Musikformationen hatte Sabrina Blatter ihren Akustik-Sound-Auftritt mit Robert Tauscher zugesagt, die Premiere in dieser Formation hatte sie beim Gartenfest Eberfingen im Mai, kennengelernt hatten sie sich durch einen Zufall. „Es ist richtig super mit Robert, weil wir uns blind verstehen und nicht groß proben müssen.“

Die Auftritte von Sabrine Blatter mit Robert Tauscher waren besonders beliebt – das zeigten die Menschenmenge vor der Bühne und der gleich nach ihrem ersten Lied. | Bild: Yvonne Würth

Die beiden Auftritte von Sabrina Blatter und Robert Tauscher waren der heimliche Höhepunkt vieler Städtlefest-Besucher, was sich am Stau im Städtlefest-Rund ablesen ließ. Jeder Auftritt sei anders, denn die jeweilige Stimmung der Musiker und des Publikums spiele eine Rolle: „Wenn ich denke, das passt so, dann singe ich das so. Robert meint, wenn er den selben Song drei mal mit mir singt, dann ist es immer eine andere Version.“

Stühlingen Bilder vom Städtlefest Stühlingen am Samstag Das könnte Sie auch interessieren

Dabei sei sie zunächst skeptisch gewesen, ob die ruhigen Töne auf der Hauptbühne überhaupt ankommen: „Wir spielen Akustik-Rock und -Pop, eine ruhigere Musik ohne Schnickschnack“, erläutert sie bescheiden. Ihre kernige Stimme ist im Wutachtal bereits bekannt und beliebt, zusammen mit Gitarrist Robert Tauscher sind neue Facetten erkennbar.

Mit der Big Band des Verbandsjugendorchesters Hochrhein

Die Big Band wurde 2011 zum 25-jährigen Bestehen des Verbandsjugendorchesters Hochrhein gegründet, musikalischer Leiter ist Frank Pohl. Eigentlich hat Big Band zwei eigene Sängerinnen, wegen Terminüberschneidungen wurde jedoch Sabrina Blatter für den Auftritt beim Städtlefest Stühlingen angefragt. Sie war vier Jahre lang Querflötistin beim VJO und hatte bei der Big Band auch schon gesungen und gerne zugesagt, sofern nur ihr bekannte Lieder gespielt werden. Mit Glenn Miller-Sound und Ray Charles‘ „Georgia“ begeisterte die Big Band in der heißen Mittagssonne.

Sabrina Blatter (links) sprang beim Auftritt der Big Band des Verbandsjugendorchesters ein, weil die anderen beiden Sängerinnen bereits andere Termine hatten. | Bild: Yvonne Würth

Mit dem Musikverein Eberfingen

Das Abschlusskonzert mit dem MV Eberfingen war bereits frühzeitig vereinbart worden. Ein Verein musste seinen Auftritt zur Eröffnung des Städtlefest Stühlingen jedoch absagen und der MV Eberfingen sprang hier ein. „Es war nicht ideal, einige Trompeter konnten nicht am Samstag“, dennoch zeigte sich der langjährige Dirigent Gerhard Blatter zufrieden.

Sabrina Blatter (27 Jahre) ist aktive Musikern beim Musikverein Eberfingen seit sie neun Jahre alt ist. Beim 46. Städtlefest Stühlingen hatte der MV Eberfingen zwei Auftritte absolviert. | Bild: Yvonne Würth

Selbstverständlich ist es für seine Tochter Sabrina Blatter, dass sie auch während des Studiums dem Verein treu bleibt. Schließlich gehört sie seit ihrem neunten Lebensjahr zu den aktiven Musikern und bildet auch selber aus. Vier ihrer Jungmusiker üben für das Leistungsabzeichen Gold. Auch deshalb hofft Sabrina Blatter, dass sie ihr Referendariat am Hochrhein absolvieren kann und nicht weit fahren muss.

Die Bilanz

Ob sie nicht heiser wird – nach so vielen Auftritten, wollte nicht nur Bürgermeister Joachim Burger von der 27-Jährigen wissen: „Das ist lustig, das haben mich einige gefragt. Aber nein, ich muss gut haushalten und die Stimme nicht überbeanspruchen, dann funktioniert alles reibungslos und ich könnte noch weitere Auftritte singen. Aber natürlich ist das alles auch einer guten Gesangsausbildung geschuldet.“

Und was sagt ihre Familie zu ihren vielen Terminen? „Klar, auf der einen Seite sind sie stolz, dass ich mit Musik Menschen erreichen kann“, sagt Sabrina Blatter. Sie freut sich sehr über die Unterstützung ihrer Familie, muss allerdings mit ihrer Zeit haushalten: „Im Sommer ist es immer geballt, da ist es dann schon viel, wo sie verzichten müssen. Aber ich habe immer Rückhalt und bin immer froh drum, weil anders könnte ich es nicht machen, wenn sie nicht mitziehen würden.“

Einer ihrer nächsten Auftritte wird das Abschlusskonzert der Reihe „Musik im Kloster“ am 22. Oktober in der Klosterkirche Stühlingen sein.