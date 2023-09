Nach der erfolgreichen Spendensammlung des Ortschaftsrats an den Haustüren in Schwaningen konnte nun ein Defibrillator auf dem Franz-Kehl-Platz unterhalb der Kirche St. Martin Schwaningen angebracht werden. Die Dorfbewohner hatten für diese Anschaffung knapp 2500 Euro gegeben, von der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen kamen weitere 1500 Euro. Die Firma Litschmann Stahlbau GmbH spendete außerdem Material und Arbeitszeit für das notwendige Dach. Dies sei notwendig, da das Gerät im Freien den Elementen ausgesetzt ist. Auch sei es in der Anschaffung teurer, als Geräte, die innerhalb von Gebäuden angebracht werden.

Ortsvorsteher Uwe Kredig freut sich über die große Spendenbereitschaft der Schwaninger. Eine Einweisung und Vorführung des Defibrillators für jeden gibt es am Mittwoch, 6. September, um 19.30 Uhr im Bürgerhus. Ortsvorsteher Uwe Kredig bittet um eine rege Beteiligung, da der richtige Gebrauch des Defibrillators lebensrettend sein kann.

Der plötzliche Herztod stellt die Todesursache Nummer eins in der westlichen Welt dar, alleine in Deutschland sterben mehr als 65.000 Menschen jährlich, erklärt das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung. Dies entspreche 20 Prozent aller durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachten Todesfälle.

In den zehn Ortsteilen von Stühlingen gibt es mit dem Gerät in Schwaningen nun drei Defibrillatoren, die durch Bürgerengagement mit Unterstützung des Lions Club Waldshut, der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen, des DRK-Ortsvereins sowie durch Spenden von Bürgern angeschafft werden konnten.