von Gertrud Rittner

In diesem Jahr hat die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach ein besonderes Patrozinium in der St. Wolfgangskapelle beim Bruderhof in Ewattingen gefeiert. Viele Gläubige versammelten sich in und um die Kapelle zur Messfeier. Pfarrer Fabian Schneider ging in seiner Predigt auf das Wirken des heiligen Wolfgang ein.

Der Bischof war demnach ein Diener des Evangeliums. Die Menschen liebten seine Freundlichkeit und er lebte als Vorbild eines guten Christen, Freund und Helfers aller Armen, berichtete Pfarrer Fabian Schneider. Der Heilige Wolfgang ließ demnach auch viele Kirchen bauen.

Die Lieder zur Meßfeier wurden begleitet von Anastasia Färber an der Geige und Eduard Zimmermann an der Zauberharfe. Im Anschluss an die Messfeier segnete Pfarrer Schneider eine neue Statue des heiligen Wolfgang vor der Kapelle.

Die Wolfgangskapelle wurde außen grundlegend saniert. Pfarrgemeinderat Udo Huber nahm die Verantwortung auf sich und organisierte sämtliche Helfer. Nun fehlte in der Nische über dem Eingang noch eine Statue des Heiligen Wolfgang. Bei einer Wallfahrt der Seelsorgeeinheit besuchten die Gläubigen die Bildhauerwerkstatt von Raphael Graf in Eichstätt.

Der Pfarrgemeinderat hatte sich daraufhin entschieden, hier den heiligen Wolfgang schnitzen zu lassen. Raphael Graf, der bei der Segnung anwesend war, erklärte, dass die Statue aus einem Stück Holz von einem Mammutbaum stammt. Es war ihm wichtig, dass das Gesicht des heiligen Wolfgang Freundlichkeit ausstrahlt. Das typische Zeichen für ihn ist der Bischofsstab, die Kapelle in der Hand und die Axt. Bei einem Apéro und schönem Wetter ließen die Anwesenden den Abend ausklingen.