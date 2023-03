Zahlreiche Ehrungen hat der Schwarzwaldverein Stühlingen vorgenommen. Ununterbrochen hält Rita Leingruber seit 70 Jahren die Treue. Sie kam 1953 in der legendären Jugendgruppe von Fridolin Hensler zum Verein und unterstützte auch die Ausstellungen mit Exponaten.

Monika Böhler und Evelyne Vogel erhielten für 50 Jahre die goldene Ehrennadel. Monika Böhler kam über ihre Tante als Kind in den Verein und backt regelmäßig Kuchen für Veranstaltungen. Evelyne Vogel war lange Wanderin und hat an etlichen Hochtouren teilgenommen. Unter der Vorsitzenden Erika Scheuch hat sie den Verein vor allem beim Städtlefest unterstützt.

Für 40 Jahre erhielten Jeannette Gubler, Helga Härtenstein, Dietrich Dilger, Gerhard Schwarz und Jutta Binner-Schwarz die Ehrennadel in Gold. Jeannette Gubler trat 1983 mit Ehemann Ernst „Johnny“ Gubler ein. „Als Vizepräsidentin des Partnerschaftskomitees bist du für die Jumelage sehr wichtig und so hatten wir in den letzten Jahren immer wieder viel miteinander zu tun“, so die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz. „Ich erinnere nur an Jumel‘art oder ‚Sans savoir pourquoi‘. Vielen Dank für 40 Jahre Mitgliedschaft.“ Helga Härtenstein sei nicht nur eine sympathische Mitwanderin, sondern habe immer mit ihrer Arbeit und Kuchen unterstützt.

Dietrich Dilger hat lange die Schwaninger Orchis morio Wiese gepflegt. Das Ehepaar Gerhard Schwarz und Jutta Binner-Schwarz kam vor 40 Jahren als Lehrer in Kontakt mit dem Verein. Seither hat es so viel bewegt, dass die Mitglieder 40 Blumen überreicht und 40 Erinnerungen vorgetragen haben.

Für 25 Jahre die Ehrennadel in Silber erhielten: Ruth Bruder, Arnold Bruder, Bernd Bruder, Beate Preiser, Werner Örtel, Lieselotte Örtel, Andrea Esser, Johannes Esser, Annette Teichmann, Raphaela Merz, Franz Merz, Antonia Sklenar, Alfred Sklenar, Waltraud Huber, Wolfgang Huber, Else Jänicke, Gertrud Sattler, Leonarda Stamm, Willi Stamm, Alexandra Wekerle und Markus Wekerle.