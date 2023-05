Beim ersten Konzert seit der Pandemie hat der Musikverein Lausheim langjährige Musiker geehrt. Franz Brunner musiziert seit 53 Jahren, Heidi Isele seit 42 Jahren. Für 25 Jahre wurden Sandra Maier, Simone Wiesmann, Jan Engel, Fabian Kaiser und Joachim Graf zu Ehrenmitgliedern ernannt. Da der Vorsitzende Jan Engel ebenfalls geehrt wurde, übernahm sein Vorgänger Torsten Maier die Laudatio.

Franz Brunner spielt seit 53 Jahren Klarinette, er war von 1977 bis 2006 Schriftführer, danach kümmerte er sich um Geburtstagsgrüße für Passivmitglieder. Bei Proben und Auftritten sei er stets dabei, 2023 wurde er erneut Beisitzer. Bei der zentralen Ehrungsfeier des Blasmusikverbands Hochrhein erhielt er für 50 Jahre die große goldene Ehrennadel des Dachverbands BDB. Ebenfalls dort geehrt wurde Heidi Isele für 40 aktive Jahre, sie erhielt die goldene Ehrennadel. In ihren 42 aktiven Jahren war sie 39 Jahre Notenwartin. Sie kümmerte sich von 1989 bis 1997 um den Querflötennachwuchs, war bis 2003 Vizedirigentin und ist seit 1998 EDV-Beauftragte.

Fabian Kaiser spielt seit 1998 Trompete, war 16 Jahre Beisitzer, kümmert sich um die Internetseite www.musikverein-lausheim.de, erstellt Flyer und Plakate. Außer bei den Landfrauen ist er in allen Lausheimer Vereinen aktiv, in den meisten im Vorstand, deshalb werde er auch „Vereinskaiser“ genannt. Jan Engel spielt seit 1998 Klarinette und an der Fasnacht Tenorhorn. Von 2007 bis 2019 war er einer der drei Vorsitzenden, seit 2003 ist er Vizedirigent, er war Getränkewart, kümmert sich um die JMLA-Theorie und ist Ansager bei Theatervorstellungen.

Joachim Graf erhält seine Ehrung später. Sandra Maier startete 1996, wechselte vom Altsaxofon auf Baritonsaxofon, war von 2005 bis 2012 Kassenprüferin und sang bei Auftritten. Sie kümmert sich nun um ihre Kinder und ist deshalb ausgetreten, sagte ihr Mann Torsten Maier. Ebenfalls ausgetreten ist Simone Wiesmann. Sie war von 2003 bis 2014 Beisitzerin und seit 2019 Kassenprüferin.