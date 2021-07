von Juliane Kühnemund

Er arbeitet seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 35 Jahre bei der Gemeinde Wutach: Arnold Hettich, der als Rechnungsamtsleiter die kommunalen Finanzen aus dem Effeff beherrscht und der „aus sonst alles kann“, wie Bürgermeister Christian Mauch eingangs der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte. Der Wutacher Rathauschef nutzte die Ratssitzung am Donnerstagabend dazu, den langjährigen Mitarbeiter auszuzeichnen, eine Dankesurkunde gab‘s auch vom Land Baden-Württemberg, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Berufliche Laufbahn

Wie Christian Mauch informierte, hat Arnold Hettich am 1. Juli 1981 seine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst begonnen, zunächst in Grafenhausen, dann beim Landratsamt in Waldshut. Nach einem Studium in Kehl zum Diplom-Verwaltungswirt kam Arnold Hettich am 1. Dezember 1986 zur Gemeindeverwaltung Wutach – „das ist jetzt 35 Jahre her“, so Mauch. Die damals geschlossene (Arbeits-)Ehe habe bis heute gehalten. Für Hettichs Einsatz in der Wutacher Verwaltung dankte Mauch dem „Alleskönner“, der nicht nur als Kämmerer hervorragende Arbeit leiste, sondern auch im Hauptamt, als EDV-Experte oder als Standesbeamter. „Auf Arnold Hettich ist immer Verlass, die Zusammenarbeit ist sehr angenehm“, sagte Christian Mauch.

Persönliche Bilanz nach 40 Dienstjahren

Arnold Hettich selbst blickte bei der Ehrung zufrieden auch die 40 Dienstjahre zurück, die – wie er sagt – unheimlich schnell vergangen seien. Die Arbeit in der Gemeinde Wutach habe ihm immer großen Spaß gemacht, die Zusammenarbeit sei immer konstruktiv gewesen und wenn einmal unterschiedliche Meinungen aufeinander geprallt seien, habe man sich auch wieder zusammengerauft.

Und dass Arnold Hettich auch nach 40 Dienstjahren noch kein bisschen müde ist, bewies er im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung, wo er dem Gremium die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2020 Präsentierte, ein aufwendiges Zahlenwerk, in das er enorm viel Zeit investiert hatte.