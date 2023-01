von Stefan Kech

Es war kalt am 15. Januar 1963 in Ewattingen. An diesem Dienstag führte Philipp Kech seine Marlene zum Altar. „Wir lachen viel miteinander“, sagt Marlene Kech. Der gemeinsame Lebensweg ging schon lustig los und das ganz wörtlich genommen mit einer „lustigen Hochzeit“. Geheiratet wurde während der Woche und nicht wie heutzutage in der Regel am Samstag, weil der Pfarrer befürchtete, nach einer langen Nacht am Sonntag nur wenige Schäfchen zum Gottesdienst begrüßen zu dürfen. In die Kirche gehen beide noch heute, vor allem Marlene, die schon seit vielen Jahren als Mesnerin Dienst tut und sich auch lange Zeit als Pfarrgemeinderätin einbrachte. Gerne erinnern sich die Jubilare an den gemeinsamen Lebensweg, ohne allerdings im Gestern zu leben. Dafür gibt es viel zu viel zu erledigen, denn zu ihrem großen Haus gesellt sich ein noch größerer Garten, den es zu pflegen gilt. Auch ein eigener Wald gehört zum Einsatzgebiet der Kechs.

An Arbeit hat es ihnen nie gemangelt, gemeinsam führten sie einen landwirtschaftlichen Betrieb. 2004 schlossen sie die Stalltore, „mit einem lachenden und weinenden Auge“, wie beide unisono betonen. Die vier Kinder hatten allesamt andere berufliche Pläne, und mit Blick auf die schwierige Lage in der Landwirtschaft sind die Eltern nicht unglücklich über diese Entwicklung. Der Kontakt zu den Kindern ist eng, und die Freude, wenn sie mit den neun Enkeln zu Besuch kommen, noch ein bisschen größer. Seit Marlene aus ihrem Maier‘schen Elternhaus im Zinken in die Amtshausstraße zu Philipp zog, verging kaum ein Tag ohne den jeweils anderen. „Ein Bauernhof bringt das mit sich. Dabei haben wir immer und gerne an einem Strang gezogen“, betont Marlene Kech. Trotz all der täglichen Mühen haben sie die Selbstständigkeit nie bereut. Freizeit erwies sich als rares Gut, umso mehr bleiben die Reisen mit dem Kirchenchor, dem Marlene zwei Jahrzehnte vorstand und für den sie mit 80 Jahren immer noch singt, in bester Erinnerung. Ein besonderes Erlebnis war die Nil-Rundfahrt, auf die sie von den Kindern anlässlich des 70. Geburtstages des Vaters geschickt wurden. Heute führen die Wege nicht mehr so weit in die Ferne. Bei Veranstaltungen sind sie regelmäßig zu sehen, auch bei den Spielen des SV Ewattingen, für den Philipp lange Zeit spielte. Der Stammtisch am Sonntagabend im Gasthaus „Burg“ gehört für den 83-Jährigen zum liebgewonnenen „Pflichtprogramm“.