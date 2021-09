von Gertrud Rittner

Nach einer langen coronabedingten Pause konnten die Wutacher Rettungsorganisationen DRK und Bergwacht nun ihre gemeinsame Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus in Ewattingen abhalten. Sebastian Dikall, Vorsitzender des DRK, eröffnete die Sitzung. Er erinnerte daran, dass Bereitschaftsleiter Volker Krems 2019 aus persönlichen Gründen den Verein verlassen habe. Stefan Moser übernahm daraufhin kommissarisch das Aufstellen der Dienstpläne.

2020 konnten keine Ausbildungskurse und keine Treffen stattfinden. Lediglich eine Online-Schulung war angeboten worden. Seit 2021 führten Mitglieder des DRK 1000 Corona-Schnelltests für die Gemeinde durch. Die Tests wurden im Rathaus und im Kindergarten angeboten. Der Vorsitzende erinnerte kurz an die Aktivitäten, die 2020 abgehalten werden konnten. Die Ortsgruppe Wutach erhielt vom Kreisverband Waldshut ein Verpflegungsmodul, um bei Kälte oder nachts die Helfer bei Einsätzen mit warmen Getränken und Suppe versorgen zu können.

Bei einer Altpapiersammlung mussten die Mitglieder enttäuscht feststellen, dass immer weniger Altpapier zur Sammlung bereitgestellt wird. Sebastian Dikall bedauerte diesen Umstand sehr, da der Verkauf des Papiers in der Vergangenheit eine Haupteinnahmequelle des Vereins darstellte. In diesem Zusammenhang rief er auch alle Bürger dazu auf, das Altpapier dem DRK zur Verfügung zu stellen.

Im ersten Halbjahr 2020 musste aufgrund der Pandemie-Verordnung der Helfer-vor-Ort-Dienst (HVO-Dienst) ausgesetzt werden. Im zweiten Halbjahr 2020 gab es zwölf HVO-Einsätze. Darunter war ein Schlaganfall, mehrere Bewusstlosigkeiten, zwei Infarkte, drei Brände und vier Verkehrsunfälle. Nach dem aktuellen Stand beträgt die HVO-Bereitschaft derzeit zwei bis drei aktive Mitglieder. Sebastian Dikall sprach sich dafür aus, eine breitere Gruppe zu bilden, um sicher gewährleisten zu können, dass mehrere Helfer einsatzbereit seien. Außerdem bat er alle Mitglieder um den regelmäßigen Besuch der Bereitschaftsabende.

Nach einem Hausbrand im November 2020 wurde vom Vorstand beschlossen, eine mobile Versorgungseinheit aufzubauen. Dieses Vorhaben wurde von Seiten des Kreisverbandes unterstützt. Die Ortsgruppe Wutach ist nun als Versorgungseinheit-Nord im Kreisverband verankert.

Dienstplan Ein Dienstplan wurde erstellt und vorgelegt: Montag, 27. September, DRK Einsatzkräfteverpflegung; Samstag, 9.Oktober, Altpapiersammlung; Mittwoch, 20. Oktober, Erweiterte Erste Hilfe; Montag, 29.November, Inbetriebnahme Geräte und Aggregate,; Freitag, 10.Dezember, Blutspendetermin; Montag, , 20. Dezember, Erweiterte Erste Hilfe.

Bei den Neuwahlen wurde Sebastian Dikall von den Mitgliedern per Akklamation wiedergewählt. Katharina Kaiser wurde als stellvertretende Vorsitzende per Handzeichen in ihrem Amt bestätigt. Stefan Kluge bleibt Kassenwart. Anja Wehinger wurde in Abwesenheit zur Schriftführerin wiedergewählt. Sie hatte sich im Vorfeld bereiterklärt, das Amt wieder zu übernehmen.

Bereits am 7. September dieses Jahres waren Conny Rendler, Stefan Moser und Jasmin Frölke bei einer internen Mitgliederversammlung zu Bereitschaftsführern gewählt worden. Conny Rendler wurde als Gruppenleiterin des Jugendrotkreuz wiedergewählt. Friedrich Müller, Arnold Hettich und Alexander Troll wurden als Beisitzer im Amt bestätigt, Agnes Baumgärtner und Georgina Treisch schließlich als Kassenprüferinnen.

Der Kreisbereitschaftsleiter des DRK Kreisverband Waldshut, Hans Werner Schlett, zeichnete etliche Mitglieder aus Wutach für ihre Verdienste aus. Marco Koller, Lea Rihm und Jasmin Frölke erhielten für fünf Jahre Dienst und Mitgliedschaft Urkunden. Franziska Riva und Alexander Troll wurden für 15 Jahre mit Urkunden ausgezeichnet. Agnes Baumgärtner bekam für ihre 25-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und die Ehrennadel in Silber überreicht. Friedrich Müller konnte für 35 Jahre in Diensten für den Verein eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold entgegennehmen. Hans Werner Schlett dankte den geehrten Mitgliedern und lobte die Vereinsführung.

Corinna Thoma dankte im Namen der Gemeinde. Jedes Gemeindemitglied ist den Mitgliedern DRK zu Dank verpflichtet. Bei ihren Einsätzen stellten sie das Gemeinwohl aller Bürger sicher, gerade auch während der Pandemie. Ab Oktober sind alle Tests, die durch das DRK für die Gemeinde durchgeführt werden, kostenpflichtig. Lediglich Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, sind von den Kosten befreit.