Es ist das Dreiergespann an sich, als Ernst Albert, Willi Graf und Ernst Kaiser am Pfingstmontag, dem deutschen Mühlentag, wieder einmal zugange sind.

Kurze Mittagspause für die Museumsführer Ernst Albert (83 Jahre) und Willi Graf (86 Jahre) am Deutschen Mühlentag. | Bild: Heidi Rombach

Als Mühlenführer des Landkreises Waldshut sorgen sie seit 23 Jahren dafür, aus der Hektik des Alltags in fast vergessene Zeiten einzutauchen. Für viele Besucher öffnen sie regelmäßig die Türen der Museumsmühle im Weiler in Stühlingen-Blumegg zum Rundgang.

Mühlenführung Video: Heidi Rombach

Man staune: Ganze 259 Lebensjahre bringen die ehrenamtlich tätigen Mühlenführer des Landkreises an Lebensjahren selbst mit sich, um die im 13. Jahrhundert unter den Herren von Blumegg errichtete Mühle im Weiler mit ihren drei Mühlrädern Besuchern und Feriengästen vorzustellen.

Gäste aus Belgien begrüßte Museumsführer Ernst Kaiser (90 Jahre) vor der Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg. | Bild: Heidi Rombach

Mühlenführer Ernst Kaiser (90 Jahre) ist davon fasziniert, dass diese fünf Eigenschaften mit sich bringen: „Sie ist Getreidemühle, Früchtestampfer, Steinbrecher, Hanfreibe und Gipsmahlwerk.“

Ernst Kaiser aus Grimmelshofen ist mit seinen 90 Jahren motiviert und engagiert, die Museumsmühle in Stühlingen-Blumegg vorzustellen. | Bild: Heidi Rombach

Die Mühle im Weiler ist voll funktionstüchtig und wegen ihrer einmaligen Antriebstechnik einzigartig. Drei hintereinander angeordnete Wasserräder erhalten aus einer Kähneranlage ihr Wasser, die Kraft wird durch meterlange Wellenbäume nach oben ins Gebäude geleitet. Von außen betrachtet sieht sie wie ein Haus auf Rädern aus.

Mühlenführung Video: Heidi Rombach

Die Mühle am Weiler ist trotz ihres Alters oder gerade deswegen, technisch einzigartig. Sie ist die älteste, in großen Teilen noch vollständig original erhaltene Gipsmühle Deutschlands und steht direkt an der Museumsbahnstrecke der Sauschwänzlebahn bei Stühlingen zwischen den Ortsteilen Grimmelshofen und Lausheim/Blumegg.

Mühlenführung Video: Heidi Rombach

2000 suchte der Landkreis Waldshut durch Dieter Zauft (Kulturamt) und Mühlenarchitekt Theo Gremmelsbacher (Hinterzarten) Leute, die sich für Geschichte und Technik interessieren.

Das herrliche Wetter am Pfingstmontag ließ den Familienausflug in die Museumsmühle im Weiler Stühlingen-Blumegg mit traumhafter Umgebung führen. | Bild: Heidi Rombach

Ernst Albert (Wellendingen), Willi Graf (Lausheim) und Ernst Kaiser (Grimmelshofen) ließen sich darauf ein, ehrenamtlich „Mühle erlebbar“ zu machen. Und dies nun seit 23 Jahren.

Mühlenführung Video: Heidi Rombach

Mittlerweile verstärken Karl Mader (Schwaningen), Erich Mörschler (Bonndorf) und Siegfried Meyer (Ewattingen) das Team, die Mühlengeschichte näher zu bringen. Neu dazu kam jüngst Herbert Friederich (Weizen).

Öffnungszeiten Die Museumsmühle öffnet das nächste Mal am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), 14 bis 16 Uhr, am Samstag, 17. Juni, 14 bis 16 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, 14 bis 16 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Sondertermine für Gruppen können laut Auskunft des Landratsamtes das ganze Jahr über gebucht werden. Ansprechpartner ist Ernst Albert, Bonndorf-Wellendingen, Telefon 07703 520, oder das Landratsamt Waldshut, Telefon 07751 867403, oder per E-Mail kultur@landkreis-waldshut.de.

Ernst Albert (83 Jahre), der Ansprechpartner für die Museumsmühle im Weiler erklärt, warum der Pfingstmontag als Mühlentag gefeiert wird. „Das ist tatsächlich ein Stichtag, die Mühlen für die kommende Ernte zu rüsten. Heute wird ja das ganze Jahr durch gemahlen, früher nicht.“