Seit 50 Jahren besteht der Landkreis Waldshut in seiner heutigen Form. Nur wenige Jahre nach der Kreisreform haben sich drei Gemeinden zu Wutach zusammengeschlossen. Diese Liaison war erfolgreich. Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer jedenfalls schwärmt von seinem noch recht neuen Arbeitsort.

Seit wenigen Wochen ist der 28-jährige Verwaltungsfachmann aus dem gehobenen Dienst nun im Amt und schwärmt von der Gemeinde Wutach, die sich seit Januar 1975 aus Ewattingen, Lembach und Münchingen zusammensetzt: „Wutach ist eine charmante Gemeinde im Schwarzwald, die von einer atemberaubenden Landschaft umgeben ist. Die Gemeinde bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Radfahren und Skifahren. Außerdem gibt es hier viele historische Sehenswürdigkeiten und kulturelle Veranstaltungen, die das Leben in Wutach sehr lebendig machen. Die Menschen hier sind freundlich und gastfreundlich, was die Gemeinde zu einem angenehmen Ort zum Leben und besuchen macht.“

Glücklich schätzt sich die Gemeinde, seit 1972 in Ewattingen ein eigenes Hallenbad zu haben. Ein Förderverein kümmert sich laufend um kleinere Reparaturen und Instandsetzungen. Nebendran befindet sich die Wutachhalle, welche im gleichen Jahr wie das Hallenbad erbaut wurde und 2021 eine Innensanierung mit Erweiterungsbau bekam. Vorausschauend zeigte sich die Gemeinde, als sie 2010 in Ewattingen Nahwärme neben dem Hallenbad und der Grundschule in Betrieb nahm.

Im Ortsteil Münchingen gibt es die Gänsbachhalle (mit Feuerwehrgerätehaus) als Treffpunkt. Sie wird durch die Vereinsgemeinschaft Münchingen verwaltet. Das alte Schulgebäude in Lembach indes dient den Vereinen als Versammlungsort. Die Gesamtgemeinde Wutach verfügt über rund 30 Vereine und hat 45 Gewerbe- und Handelstreibende in verschiedenen Branchen.

Elf Gemeinderatsmitglieder, zugehörig zur CDU und UWW (unabhängige Wählergemeinschaft Wutach) sind die politischen Wegweiser. Für die Sicherheit der Bevölkerung garantieren drei Feuerwehr-Abteilungen, ein DRK-Ortsverein und die Bergwacht.

Für Übernachtungsmöglichkeiten in den drei Gemeinden (Stand 2023) sorgen zehn Gastgeber (Ferienwohnungen und -häuser, Pensionen sowie Gasthöfe), welche 151 Betten vorhalten. Für gute Küche sind die bestehenden Gasthäuser Landgasthof „Zur Burg“ in Ewattingen, Gasthof Krone in Lembach und Gasthaus Kranz in Münchingen über die Gemeindegrenze bekannt.

Als besonderer Höhepunkt gilt die Wutachschlucht zwischen Wutach- und Schattenmühle. Dort gibt es für Wanderer Verpflegung am Kiosk Wutachmühle. Speziell empfohlen wird die Rundwanderung: Sonnenrainweg und Teiletappe Wutachschlucht. Neu hinzu gekommen ist die „Erlebnis-Tour Wutach“, welche von Ewattingen durchs Bachtal, über Etappen der Wutach- und Gauchachschlucht bis zur Bruderhofkapelle und auf dem Rückweg vorbei am Kiosk Wutachmühle zum Ausgangspunkt führt.

Wer die Schönheit des Schwarzwaldes genießen will, kann ihn auch mit dem Fahrrad erkunden. Durch die Gemeinde Wutach führt der Schwarzwald Panorama-Radweg, er startet in Pforzheim und endet in Waldshut-Tiengen. Nach dem Motto „viel Schwarzwald – möglichst wenige Steigungen“ führt der Panorama Weg über die schönsten Höhen des Schwarzwalds. Er führt durch die Ortsteile Münchingen und Ewattingen und lädt hier zu einer Pause ein, mit einem Abstecher in die Wutachschlucht.

In den Monaten Juli bis September führt der Wutachranger interessierte Wanderer durch die Wutachschlucht von Boll zur Wutachmühle. Landschaftsgeschichte, Geologie, Flora, Fauna, aber auch Naturschutzproblematik und die Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag eines Rangers sind Themen der Führung.

Der Wanderbus Wutachschlucht fährt in den Monaten Mai bis Oktober an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Er verbindet den westlichen Einstieg in die Schlucht (Schattenmühle) mit dem östlichen Einstieg (Wutachmühle) und verkehrt auf dieser Strecke im Stundentakt.

Ein Zeltlagerplatz für Kinder- und Jugendgruppen, Pfadfinder, Vereine und andere Gruppen ist direkt am Schluchtensteig und der Wutachschlucht gelegen. Der „Bruderhof“ liegt in Alleinlage drei Kilometer von Ewattingen entfernt (580-625 Meter über dem Meer). Natur pur mit Lagerfeuer.