von Yvonne Würth

Zum Konzertabend mit gleich drei Chören wurde in die Kirche St. Fridolin Bettmaringen eingeladen. Das Motto „Für ein bisschen mehr Frieden in der Welt“ wurde vom Sunrising-Chor Bettmaringen, vom Männergesangverein Bettmaringen und vom Kirchenchor Birkendorf ansprechend vertont.

Zum Thema „Frieden in der Welt“ gebe es genügend Literatur im Chorgesang, erklärte Vorsitzende Carola Geng vom Sunrising-Chor Bettmaringen in ihren Begrüßungsworten. Auch Chorleiter Neal Banerjee hatte bereits als Schulkind das Lied „Down by the Riverside“ gesungen: „Das Lied erzählt eine Geschichte, was man alles machen würde für den Frieden.“ Der wiederkehrende Text sei wie ein Mantra, welches ständig gebeten werden könne. Seine eigene Komposition „Agnus Dei“ (Für den Frieden) wurde erst zum zweiten Mal öffentlich aufgeführt. Die Botschaft dahinter sei, dass der Frieden keine Einbahnstraße ist.

Als Gastverein wurde der Kirchenchor Birkendorf mit Chorleiterin Beatrice Kohler nach Bettmaringen eingeladen. | Bild: Yvonne Würth

„Sprache ist der Ausdruck, in der wir die Musik zusätzlich zu unseren Stimmen nutzen können“, erklärte auch Chorleiterin Beatrice Kohler bei der Ansage zum Kanon „Pace e bene“ nach Franz von Assisi, der in sechs Sprachen gesungen werden kann. Dass der Männergesangverein Bettmaringen während der Pandemie nicht nur keinen Sänger verloren hatte, sondern sich durch die beiden neuen Sänger Sandro Bölle und Ingo Kech verjüngt hatte, freute den Vorsitzenden Paul Bölle sehr. Am Klavier saß Tobias Hilpert, der selbst seit 2007 Chorleiter ist und die Herausforderungen kenne, welche ein Männerchor so mit sich bringt. „Frieden ist präsenter denn je, der Frieden beginnt in unseren Herzen und wir möchten Sie dazu motivieren, dies zu verbreiten“, erläuterte auch Chorleiter Dieter Zolg. Mit dem „Vater unser“ gedachten die Männer der verstorbenen Sänger, der verdienten Menschen des Männergesangvereins, der vielen Soldaten im Krieg und den Menschen, die dadurch viel Elend und Leid ertragen müssen.

Der Sunrising Chor Bettmaringen hatte mit Chorleiter Neal Banerjee Friedenslieder gesungen beim Kirchenkonzert in Bettmaringen. | Bild: Yvonne Würth

„Doswidanja heißt auf Wiedersehen“, der Männergesangverein Bettmaringen verabschiedete sich mit diesem Titel, bevor alle drei Chöre gemeinsam zum Abschluss sangen. Dieter Zolg verabschiedete sich von seinem Amt als Chorleiter vom MV Bettmaringen. Mit einem kleinen Umtrunk zum Aufwärmen schloss der Konzertabend, Spenden wurden unter den drei Chören gleichmäßig aufgeteilt.