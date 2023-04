Zu einem Doppelkonzert hatte der Musikverein Blumegg in die Wutachhalle nach Ewattingen eingeladen. Als Partner des Abends konnte die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag gewonnen werden. Die Halle war sehr gut gefüllt, als der Musikverein Blumegg mit 47 Musikern seine Flugreise durch die Welt startete. Mit „Take Off“ begann die musikalische Reise unter Leitung von Jens Schillinger. Carina Podeswa und Sarah Frey führten unterhaltsam durch das Programm Als zweites Stück intonierten sie die Rock-Overture „Dramatic Tales“, die Markus Götz für den Wallfahrtsort Todtmoos geschrieben hatte. Daraufhin nahmen sie die begeisterten Zuhörer mit der Filmmusik „You‘ll Be In My Heart“ mit in den Urwald zu Tarzan. Auch zum König der Berge, den Nanga Parbat, zog es die Musiker. Am Ende präsentierte der Musikverein sehr einfühlsam das Stück „Von guten Mächten“ von Siegfried Fietz und kam nicht ohne zwei Zugaben von der Bühne.

Die 17-köpfige Blaskapelle Grünwald-Holzschlag trat zum ersten Mal unter der Leitung von Linus Sedlak auf. Seine Musikauswahl wurde von Polkas und Märschen geprägt, was auch zu den Lederhosen und schönen Trachten der Musiker passte. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Der Musikverein Blumegg nahm das Konzert zum Anlass, einige Ehrungen vorzunehmen. 40 Jahre aktiv dabei sind Michael Duttlinger am Bariton und Bertram Müller an der Posaune. Sie erhielten eine Ehrenurkunde und die goldene Ehrennadel vom Bund deutscher Blasmusikverbände. Ehrenmitglied Duttlinger war beachtliche 20 Jahre lang erster Vorsitzender und danach noch vier Jahre lang zweiter Kassierer. Bertram Müller war viele Jahre lang Küchenchef und verantwortlich für die Arbeitspläne bei Veranstaltungen. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Stefanie Kienzle an der Klarinette sowie Andreas Müller und Philip Rendler an der Posaune eine Urkunde und die silberne Ehrennadel des BDB. Andreas Müller war zehn Jahre in der Vorstandschaft und er hat es geschafft, in drei Jahren keine Probe zu verpassen. Philip Rendler ist seit 2013 Vorsitzender, war zuvor zwei Jahre lang dritter Vorsitzender und zehn Jahre lang Instrumentenwart. Zu guter Letzt überreichte der erste Vorsitzende dem seit 1985 an der Trompete musizierenden Frank Zeller die Ehrenmitgliedschaft. Er war 25 Jahre lang in der Vorstandschaft als erster und zweiter Kassierer tätig.