Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz traf sich zur siebten Sitzung im Anschluss an den Gottesdienst im Pfarrsaal Eggingen. Der geistige Impuls kam von Norbert Scherble (Lausheim), Aufbau und Vorbereitung hatten Manuela Koblbauer und Matthias Beil (Eggingen) übernommen, durch die Versammlung führte die Vorsitzende Isolde Büche.

Die Stellenausschreibung für pastorale Mitarbeit wurde umgestaltet. Falls sich bis zum 28. Februar noch immer niemand gemeldet habe, bestehe die Möglichkeit, einen Priester der Weltkirche aus Indien oder Afrika einzusetzen. Ausführlich diskutierten die Pfarrgemeinderäte über die Möglichkeiten und Grenzen eines weiteren (deutschen) Pfarrers, eines Pfarrers aus der Weltkirche oder einer pastoralen Mitarbeiterin.

Pfarrgemeinderat Georg Hupfer wünschte sich einen vollwertigen Pfarrer anstatt eines Mitarbeiters. Pfarrgemeinderätin Gerlinde Blenk befürchtete, dass die jungen Gläubigen wegbleiben, wenn ein Priester der Weltkirche komme: „Wie will er denn erzählen, an was mein Sohn glauben soll? Das schafft er gar nicht, die Sprachbarriere ist da.“

Auch Pfarrgemeinderat Tim Fischer hatte bereits Erfahrungen mit Priestern aus der Weltkirche gemacht, die Ministranten haben diese nicht verstanden, auch habe einer Islamophobie verbreitet. In der Abstimmung sprachen sich alle mit Ausnahme von Georg Hupfer für die Stellenausschreibung zur pastoralen Mitarbeiterin aus.

Die Klosterkirche kann aktuell anders als gewünscht nicht für Gottesdienste genutzt werden, statt dessen finden diese in der Heilig-Kreuz-Kirche statt.

Im Stiftungsrat sei das Thema Glockensanierung der Kirche St. Gallus Eggingen erst einmal auf Eis gelegt worden: „Wir wissen nicht so genau, wie wir vorgehen sollen und was vor sich geht, dafür haben wir jetzt gar kein Geld eingestellt“, erläuterte Pfarrer Karl-Michael Klotz. Mit der Haushaltssatzung 2024/2025 bestehe ein letztes Mal die Möglichkeit, selber zu bestimmen, was umgesetzt werden soll. „Ab 2026 sind wir ein kleines Rädchen und wissen nicht, wie es weitergeht“, sprach Pfarrer Klotz die Kirchenentwicklung an. Was sinnvoll sei, solle zuvor noch umgesetzt werden, empfahl er, das überraschende Polster von 20.000 Euro zu nutzen, welches zu viel von der Badenova für Gas berechnet wurde. Angefragt wurde von Rangina Zamani, ob sie für die Migranten den Konradsaal nicht nur für die Hausaufgabenbetreuung, sondern auch für ein sportliches Angebot nutzen könne. Aus Versicherungsgründen wurde dies abgelehnt. „Im Sinne der Integration bin ich dafür, sie sollen sich an den Turnverein wenden“, empfahl Gemeinderat Georg Hupfer. Die nächste Pfarrgemeinderatssitzung findet am 9. Mai um 20 Uhr im Vereinsheim Weizen statt.