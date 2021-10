von Yvonne Würth

Zahlreiche langjährige Musiker wurden bei zwei Ehrungsveranstaltungen vom Blasmusikverband Hochrhein ausgezeichnet. Darunter waren auch zehn Musiker der Stühlinger Musikvereine. Über das langjährige Engagement freut sich Bürgermeister Joachim Burger. Wir portraitieren die langjährigen Musiker.

Musikverein Weizen

Der 81-jährige Robert Schalk aus Weizen wurde für 70 Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant des Bunds Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet. 1940 geboren, hatte man ihn damals bereits als zehnjähriger Bub beim Neustart nach dem Krieg 1950 mit in den Verein aufgenommen. Die Anfänge mussten damals ohne große Vorbereitung laufen – auf dem Tenorhorn und zeitweise der Zugposaune, später belegte er erfolgreich die Kurse für C1 (Registerführer) und C3 (Dirigent) in den Jahren 1965 und 1967. Das Amt des Dirigenten übte er von 1965 bis 1993 aus und wurde zum Ehrendirigent ernannt. Dass seine ehemaligen Schüler Arnold Eigenstetter und Hermann Hamburger mit auf dem Ehrungspodest stehen, freute ihn ganz besonders. „Er appellierte an die jungen Musiker, sich im Verein zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und dem Verein die Treue zu halten“, erklärte Bürgermeister Joachim Burger in der Pressemitteilung.

Der Verband Dem Blasmusikverband Hochrhein gehören 105 Vereine an. Das Einzugsgebiet gliedert sich in acht Bezirke. Die Musikvereine aus dem Oberen Wutachtal gehören zum Bezirk IV, in dem folgende Vereine organisiert sind: Musikverein ‚Harmonie‘ Mauchen, Musikverein Blumegg, Musikverein Lausheim, Musikverein ‚Frohsinn‘ Schwaningen, Musikverein Eberfingen, Musikverein Eggingen, Musikverein ‚Kommental-Musikanten‘ Epfenhofen, Musikverein „Eintracht“ Fützen, Musikverein Grimmelshofen, Musikverein ‚Harmonie‘ Lembach, Stadtmusik Stühlingen, Jugendkapelle Fützen, Musikverein Dillendorf, Musikverein ‚Echo‘ Bettmaringen, ‚Eintracht‘ Ober – Unterwangen, Musikverein Weizen 1895.

Für 50 Jahre Musik im Verein erhielten Arnold Eigenstetter und Hermann Hamburger die Große Goldene Ehrennadel überreicht. Arnold Eigenstetter zeigte nicht nur als Musiker seit seinem Eintritt 1970 einen langen Atem, er setzte sich auch als Vorsitzender und Ausbilder engagiert für den Verein ein. Von 1996 bis 2006 und von 2012 bis 2015 war er Vorsitzender und sorgte für musikalischen Nachwuchs als Ausbilder in den 16 Jahren zwischen 1999 und 2014.

Er und Musikerkollege Hermann Hamburger, der seit 1970 Flügelhorn spielt, erhielten bereits die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre, die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre und nun die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktives Musizieren.

Andreas Hausy ist seit 2007 Bezirksdirigent im Bezirk IV Oberes Wutachtal und spielt seit 2002 im Musikverein Weizen. Zuvor hatte der 56-Jährige schon seit 1981 in Horheim Musik gemacht. Er bildete sich weiter und legte 1982 das Leistungsabzeichen Bronze ab sowie sämtliche drei C-Abzeichen in den Jahren 1989 und 1990. Nach 20 Jahren als Notenwart war er von 2002 bis 2007 der musikalische Leiter des MV Weizen.

Klarinettistin Claudia Güntert spielt seit 2003 im Musikverein Weizen, aktive Musikerin ist sie seit 1981. Sie hat die Prüfungen für die sämtlichen Leistungsabzeichen Bronze, Silber und Gold abgelegt und dabei Silber gleich doppelt zwischen 1981 und 1988. Als Vorsitzende engagierte sie sich ein Jahr lang 2014 bis 2015. Andreas Hausy und Claudia Güntert erhielten die Goldene Ehrennadel des Bund Deutscher Blasmusikverbände.

Bezirksdirigent Andreas Hausy und Claudia Güntert erhielten für 40 Jahre die Goldene Ehrennadel des Bund Deutscher Blasmusikverbände überreicht. | Bild: Privat

Musikverein Lausheim

Franz Brunner vom Musikverein Lausheim wurde für 50 Jahre die Große Goldene Ehrennadel des BDB verliehen. Er spielt seit 1970 die Klarinette. Von 1977 bis 2006 war er Schriftführer, seither betreut er die Passivmitglieder und überbringt Grüße des Vereins an runden Geburtstagen.

Franz Brunner spielt seit 50 Jahren im Musikverein Lausheim. | Bild: Privat

Heidi Isele spielt seit 40 Jahren im Musikverein Lausheim und ist seit 37 Jahren als Notenwartin tätig. Von 1989 bis 1997 bildete die Querflötistin musikalischen Nachwuchs aus, außerdem war sie von 1997 bis 2003 Vizedirigentin und ist seit 1998 EDV-Beauftragte und pflegt die ComMusic-Daten der Musiker ein. Sie erhielt die Goldene Ehrennadel.

Seit 40 Jahren spielt Heidi Isele Querflöte im MV Lausheim. | Bild: Privat

Musikverein Bettmaringen

Die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre aktives Musizieren erhielten Andrea Boll und Matthias Kaiser. Andrea Boll hatte das Leistungsabzeichen in Bronze 1984 erfolgreich abgelegt und setzte sich von 1987 bis 1991 fünf Jahre lang als Jugendsprecherin für die Belange der Jungmusiker ein. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde die Querflötistin 2006 nach 25 Jahren. Mit ein paar Jahren Pause startete Matthias Kaiser 1977 beim MV Wangen und spielt seit 1995 im MV Bettmaringen, vom Bariton wechselte er zum B-Bass. Er zeigte großes Engagement als stellvertretender Vorsitzender von 1997 bis 2005. Beim geplanten Jahreskonzert am 18. Dezember soll er zum Ehrenmitglied ernannt werden.

Musikverein Eberfingen

Manfred Blatter ist seit 1970 aktiver Musiker im Musikverein Eberfingen und erhielt für 40 Jahre die Goldene Ehrennadel. Seine musikalische Karriere hat er am Es-Althorn gestartet, bevor er dann auf das Tenorhorn wechselte. 2004 hatte er für Landwirtschaft und Familie eine musikalische Pause eingelegt und sich in der Hauptversammlung 2015 spontan für das Musikmachen entschieden. Seither verstärkt er das Bass-Register. Als Beisitzer engagierte er sich von 1983 bis 1990 im Vorstand. 1995 wurde er nach 25 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt.

Wie der Vorsitzende Tobias Schönle informiert, ist auch neben der Musik immer Verlass auf Manfred Blatter: „So können wir auf ihn zählen, wenn der MVE schweres Gerät in Form von einem Teleskoplader, Kipper, Notstromaggregat benötigt. In den Sommermonaten während der Corona-Pandemie konnten wir unsere Proben bei ihm im Herdöpfel-Lager abhalten.“