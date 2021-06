von Juliane Kühnemund

Angesichts der Bundestagswahl am 26. September hat sich die Wutacher Gemeindeverwaltung Gedanken darüber gemacht, ob die Anzahl der Urnenwahlbezirke reduziert werden sollte. Das Thema ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutiert worden. Am Ende sprach sich das Gremium mehrheitlich dafür aus, an den drei Wahlbezirken festzuhalten. Die drei Wutacher Ortsteile, Ewattingen, Münchingen und Lembach, bilden bislang je einen eigenen Urnenwahlbezirk, wobei Lembach mit 122 Wahlberechtigten den kleinsten Bezirk bildet.

Die Ausgangslage

Wie Bürgermeister Christian Mauch in der Ratssitzung erläuterte, muss die Anzahl der Urnenwähler pro Wahlbezirk bei mindestens 50 liegen, ansonsten sei das Wahlgeheimnis nicht gewährleistet. Dies hätte zur Folge, dass eine Auszählung der Stimmen nicht mehr vor Ort stattfinden dürfe, sondern mit einem anderen Bezirk stattfinden müsse, die Stimmzettel müssten nach Münchingen oder Ewattingen transportiert werden. „Das verzögert die Auszählung“, meinte Mauch, zumal nicht vorhersehbar sei, ob mehr oder weniger als 50 Personen zur Urne gehen. Bei der Landtagswahl sei es in Lembach knapp gewesen, so Mauch. Von den 122 Wahlberechtigten waren rund 60 Stimmzettel in der Urne gelandet. Auch in Münchingen mit 190 Wahlberechtigten stelle sich die Frage, ob der Wahlbezirk beibehalten werden soll.

Die Argumente

Am Ratstisch gingen die Meinungen dazu auseinander. Günter Nosbüsch sprach sich dafür aus, es bei den drei Wahlbezirken zu belassen. Die demokratische Wahl sei ein hohes Gut, hier sollte man die Hürden für die Wähler nicht erhöhen. Ihm pflichtete Frank Grieshaber bei, der eine Stimmabgabe vor Ort vor allen Dingen für ältere Wähler als wichtig ansah. Ansonsten führe das zu Verdrossenheit, meinte er. Und auch Corina Thoma befürchtete, dass ältere Leute nicht mehr wählen gehen, wenn sie in ein Wahllokal außerhalb ihres Ortes gehen müssen.

Wolfgang Dornfeld konnte sich mit einer Reduzierung der Wahlbezirke anfreunden. Es würden immer mehr Wahlberechtigte die Briefwahl nutzen. Außerdem werde es immer schwerer, genügend Wahlhelfer zu finden und bei weniger Wahlbezirken würden weniger Helfer benötigt. Man könnte es mit einem oder zwei Wahlbezirken probieren, das muss nicht für immer sein, meinte Eduard Woll. Susanne Schmidt-Barfod könnte mit nur einem Wahlbezirk leben, eventuell ließe sich dann ein Pendelverkehr zum Wahllokal organisieren, sagte sie.

Die Entscheidung

Eine Einigung in der Frage war nicht absehbar, so ließ Christian Mauch abstimmen. Für die Beibehaltung der drei Wahlbezirke Ewattingen, Münchingen und Lembach stimmten sieben Ratsmitglieder, vier waren dagegen, somit bleibt alles beim Alten. Der Bürgermeister ging dann abschließend noch einmal auf die schwierige Suche nach Wahlhelfern ein und machte darauf aufmerksam, dass zum Wahlrecht auch eine Bürgerpflicht gehöre. Die Wutacher Gemeinderäte erklärten sich daraufhin bereit, sich bei der kommenden Wahl als Wahlhelfer einteilen zu lassen.