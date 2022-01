von Stefan Limberger-Andris

Aktive Feuerwehrleute der Gesamtwehr Wutach erhalten von der Gemeinde, wenn sie die Fahrerlaubnis Klasse C erwerben wollen, eine einmalige Zuwendung als Festbetrag von 2200 Euro. Der Gemeinderat stimmte in der jüngsten Ratssitzung einstimmig für eine Förderrichtlinie. Die Fahrerlaubnis Klasse C wird zum Führen eines Löschfahrzeugs oder Tanklöschfahrzeugs mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 beziehungsweise 7,5 Tonnen benötigt.

Hauptamtsleiterin Alexandra Ruf erläuterte dem Gremium, dass die Zuwendung von maximal zwei Feuerwehrleuten jährlich und nach Rücksprache mit dem Feuerwehrkommandanten in Anspruch genommen werden kann. Die Kosten zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C bezifferte Alexandra Ruf auf 2200 bis 3000 Euro je Person. Dies habe dazu geführt, dass nur noch wenige Feuerwehrleute bereit seien, die Fahrerlaubnis zu erwerben und dies aus eigener Tasche zu bezahlen.

Mit der Zuwendung durch die Gemeinde sollen die Ausgaben für den Erwerb der Fahrerlaubnis wenigstens teilweise gedeckt werden. Das unterstützte Feuerwehrmitglied muss nach dem Erwerb allerdings mindestens ein weiteres aktives Jahrzehnt in Wutach bleiben. Die Regelung zeige, dass die Gemeinde zu einer schlagkräftigen Feuerwehr stehe, unterstrich Bürgermeister Christian Mauch.