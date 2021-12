von Yvonne Würth

Die Geißenzunft Weizen hat in der Hauptversammlung auf die Fasnacht 2020 zurückgeblickt. Die anstehende Fasnacht 2022 soll nach Möglichkeit im Freien veranstaltet werden. Zunftmeister Christian Schelble blickte kurz auf die Fasnacht 2020 unter dem Motto Mittelalter zurück und vermerkte, dass diese gerade noch in gewohnter Form hatte stattfinden können, bevor die Corona-Einschränkungen eingeführt wurden.

Schriftführerin Carola Nußberger berichtete ausführlich über alle Veranstaltungen. Da es im Jahr 2021 keine Fasnacht gab und somit keine Unkosten für Busfahrten anfielen, verzeichnete Kassierer Kim Amann ein Plus in der Vereinskasse. Mit Zuversicht schaut der Verein in die Zukunft. Die Geißenzunft plant zusammen mit den Stühlinger Narrenvereinen und Guggenmusiken, die Fasnacht im Freien zu veranstalten. Anstelle von Kappenabenden und Zunftbällen soll es Open-Air-Veranstaltungen mit Musik geben. Die Termine und Programme werden noch bekanntgegeben.