von Yvonne Würth

Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger steckt vor der anstehenden fünften Jahreszeit in den Startlöchern. Der Narrenfahrplan ist nach zwei Jahren Corona-Zwangspause dieses Jahr wieder gut gefüllt, den Rahmen der Aktivitäten bilden die Feier zur 70-jährigen Vereins(wieder)gründung an Dreikönig sowie, nach der heimischen Fasnacht, die Fahrt zum achten Narrentreffen in der französischen Partnerstadt Bellême.

Mit einem internen Fest hat die Narrenzunft das 70-jährige Vereinsbestehen an Dreikönig im Konradsaal gefeiert, das genaue Programm war eine Überraschung für die Mitglieder. Bekannt war im Vorfeld lediglich, dass danach der neue Internetauftritt freigeschaltet wird. Bereits am Samstag, 7. Januar, besuchen die Narren den ersten Kappenabend in Lembach. Nach einem weiteren närrischen Wochenende mit dem Kappenball der Waldlütle Eberfingen am 13. Januar und dem Zigeunerball der Geißenzunft Weizen am 14. Januar finden dann die beiden Bunten Abende der Hungrigen Stühlinger am 20. und 21. Januar im Konradsaal statt. Vereinzelt gibt es dafür noch Karten bei der Metzgerei Gut und der Aral Tankstelle beim Autohaus Leingruber.

Die Maske der Narrenzunft Hungrige Stühlinger zeigt zwar immer einen Hungrigen mit großen Augenbrauen und auffälliger Nase, ist aber individuell. Kenner können die Masken auseinanderhalten und wissen, wer dahinter steckt. Die Masken spielen eine große Rolle bei der internen Feier zum 70-jährigen Vereinsbestehen an Dreikönig. | Bild: Arnfried Winterhalder

Nach weiteren Kappenabenden in Mauchen am 27. Januar, Wangen am 28. Januar und Bettmaringen am 3. Februar nehmen die Hungrigen am Kleggau-Narrentreffen der Füchse Eggingen am 4. und 5. Februar teil und besuchen den Bunten Abend in Weizen am 11. Februar sowie das große Narrentreffen in Schwerzen am 12. Februar. Um 6 Uhr wird die Bevölkerung am 16. Februar mit Lärm und Musik geweckt, dann ist Schmutziger Donnerstag und die Hochzeit der Fasnacht startet in Stühlingen. Dazu gehören Kinderbefreiung und Schulschließung, Bürgermeisterentmachtung im Saugatter, Narrenbaumstellen mit Kindertanz und abends der Hemdglunkerball des Akkordeonorchesters Stühlingen.

Die Senioren werden am Freitag, 17. Februar besucht, abends geht eine Abordnung der Hungrigen zum Kappenabend in Waldshut. Die Hungrigen teilen sich am Fasnachtssonntag auf, um an den gleichzeitig stattfindenden Umzügen und dem anschließenden bunten Treiben in Grimmelshofen, Blumegg und Mauchen teilzunehmen, bevor dann am Fasnachtsmontag der Jubiläumsumzug durch Stühlingen mit 2300 Hästrägern in 53 Gruppen ansteht. Der Fasnachtsdienstag ist wieder für die Kinder ein Höhepunkt mit Kinderumzug und Kinderfasnacht, am Abend ist Kehrausball.

Der längst leere Geldbeutel wird am Aschermittwoch, 22. Februar, beim Rathausbrunnen gewaschen. Mit dem Fasnachtsfeuer am Sonntag, 25. Februar, klingt die heimische Fasnacht aus. Das Häs kann allerdings noch nicht in den Schrank gehängt werden, denn das achte Narrentreffen in der französischen Partnerstadt Bellême steht an. Die Narren reisen von 3. bis 6. März mit den beiden Guggenmusiken aus Mauchen und Weizen nach Frankreich, um dort den französischen Freunden in zwei Tagen komprimiert das alemannische Brauchtum und die Stühlinger Fasnet näher zu bringen.