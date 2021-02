von Angela Böhrer

Die Schüler-Mitverantwortung (SMV) der Realschule Stühlingen zeigt sich auch in Corona-Zeiten aktiv. Als Sprecher der Schülerschaft fungieren in diesem Schuljahr Christian Wend (10a) und Emily Siehler (9b). Unterstützt werden sie von den Verbindungs-Lehrkräften Heike Wietschorke und Dominik Rombach. Mitglieder der Schulkonferenz sind Kristin Strauß (10a) und Veronika Gross (9a).

Die SMV bereichert üblicherweise das Schulleben, indem sie eigene Veranstaltungen und Projekte durchführt. So etwa am Valentinstag als Briefträger für Grußkarten und kleine Geschenke. Aufgrund der besonderen Pandemie-Umstände war es nicht möglich, das erarbeitete Programm in die Tat umzusetzen. Aber die SMV-Akteure ließen sich nicht entmutigen und sorgten für digitale Alternativen.

Große Beteiligung an Wettbewerben der SMV

Zwei Wettbewerbe fanden großen Anklang. Während des ersten Lockdowns waren die Realschüler aufgerufen, sich mit dem Thema Masken zu beschäftigen. Es gingen viele kreative Ideen ein in Form von Plakaten, Fotos, Videos, Gedichten und einem Lied. Während der aktuellen Präsens-Unterrichtspause regte die SMV einen Fotowettbewerb mit Motiven der Aktivitäten der Jugendlichen im Schnee. Über Moodle waren die Schüler aufgerufen, das beste Foto zu wählen. Mehr als 50 Bilder wurden gepostet, 143 Jugendliche beteiligten sich an der Abstimmung. Gewonnen hat Antonio Bisanti aus der Klasse 8b.

Das sind die Gewinner des Foto-Wettbewerbs

Das Gewinner-Foto beim Schnee-Motiv-Wettbewerb der SMV an der Realschule Stühlingen stammt von Antonio Bisanti. | Bild: privat

Dieses Wettbewerbs-Foto zum Thema Winter stammt von Kristin Strauß aus der 10b und belegte Platz 2. Bilder: Privat | Bild: privat

Diese Fotocollage der Fünftklässler Ylva und Neo Völkel belegte Platz 3. | Bild: privat

Während der närrischen Tage veranstaltete die SMV ein Quiz, bei dem die Schule ihr Wissen zur Fasnacht unter Beweis stellen konnte. In einer Video-Konferenz erinnerte man sich anhand von Videos und Bildern an die Schulfasnacht im vergangenen Jahr. Die Valentins-Grüße sammelte die SMV dieses Jahr an einer digitalen Pinnwand, wo Grüße für alle sichtbar und anonym hinterlassen werden konnten.