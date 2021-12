von Yvonne Würth

Bruder Schied, warum verlassen Sie nach der relativ kurzen Zeit von anderthalb Jahren bereits wieder das Kloster Stühlingen?

Als ich vor anderthalb Jahren hierhergekommen bin, habe ich natürlich nicht gedacht, dass ich nur so kurz hier bleiben werde. Ich hatte mich auf einige Jahre eingestellt. Aber wie kam es jetzt dazu? Bei den Kapuzinern ist es so, dass die Klöster und Niederlassungen nicht selbstständig sind, sondern in einen Provinzverband gehören. Man tritt bei uns nicht in ein bestimmtes Kloster ein, sondern in diese Ordensprovinz. Innerhalb dieser Provinz gibt es derzeit elf Niederlassungen, die besetzt werden müssen. In München betreuen wir einen Pfarrverband in der Isarvorstadt. Der zuständige Mitbruder musste aus familiären Gründen nach Frankfurt wechseln und so wurde relativ überraschend eine Stelle frei. Die Provinzleitung hat mich dann angefragt, diese Stelle zu übernehmen.

Person und Aktion Zur Person: Bruder Thomas Schied ist Jahrgang 1972 und stammt aus Bruchweiler-Bärenbach in der Pfalz. Der Priester lebte von August 2020 bis Mitte November 2021 im Kapuzinerkloster Stühlingen. Er stand für seelsorgerliche Gespräche und geistliche Begleitung zur Verfügung und zelebrierte Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen sowie in der Region. Klosterverkauf: Zum Verkauf von selbst hergestellten Klosterwaren lädt die Klostergemeinschaft diesen Sonntag, 5. Dezember von 17 bis 17.45 Uhr und von 19 bis 19.30 Uhr in den Klosterhof ein. Dazwischen von 18 bis 19 Uhr findet wie gewohnt der Gottesdienst statt. Um eine Spende für die Klosterwaren wird gebeten.

Was werden Sie vermissen aus Ihrer Zeit im Kloster Stühlingen?

Auf jeden Fall die Menschen aus Stühlingen und der Umgebung. Ich war sehr gerne zu den Gottesdiensten unterwegs in den verschiedenen Dörfern und Kirchen. Ich werde natürlich auch die familiäre Atmosphäre in unserem Stühlinger Kloster vermissen. Es war eine sehr schöne Zeit für mich mit den Schwestern und Brüdern sowie den Gästen zum Mitleben.

Bruder Thomas Schied zelebrierte den ersten Gottesdienst in der neuen Egginger Dorfmitte. | Bild: Yvonne Würth (Archiv)

Konnten Sie die Aufgaben beenden, für die Sie im August 2020 nach Stühlingen gekommen waren?

Leider nur zum Teil. Ich hatte mich auf die Aufgabe vorbereitet, unsere Postulanten (neu eingetretene Brüder) auf ihrem ersten Schritt im Ordensleben zu begleiten. Aus verschiedenen Gründen hatten wir aber zurzeit keine Postulanten.

Welche Änderungen ergaben sich durch die damals unerwartete Corona-Pandemie für Sie, für das Klosterleben in Stühlingen und die Deutsche Kapuzinerprovinz?

Gerade in der Kirche spüren wir ja an allen Ecken und Enden, dass sich die gewohnte und traditionelle Situation verändert. Manches ist durchaus schmerzhaft, aber grundsätzlich birgt das auch die Chance, dass sich die Kirche verändern und erneuern kann. Das gilt auch für den Orden. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass es das immer gegeben hat. Die Corona-Pandemie könnte zu einer Zäsur werden, die diesen Prozess beschleunigt. In den Gemeinden werden wir nach der Pandemie gut überlegen müssen, wie es weitergeht. Ich wünsche mir für die Kirche und den Orden, dass wir es schaffen, mit den Menschen den Zugang zu unserer eigentlichen Kraftquelle freizulegen. Mit Kraftquelle meine ich eine gesunde, bodenständige und frohe Gottesbeziehung.

Welche neuen Herausforderungen erwarten Sie in Ihrer neuen Position als Pfarradministrator des Pfarrverbands München-Isarvorstadt?

Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Die neue Rolle bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Ich werde zum Beispiel ein großes Seelsorgeteam moderieren und leiten müssen. Spannend ist für mich aber vor allem die Frage, wie wir unseren traditionellen Glauben im Heute weitergeben können. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das gestalten wird.

Welche Tipps, das Klosterleben betreffend einerseits und die Menschen im Wutachtal betreffend andererseits, geben Sie Ihrem Nachfolger Bruder Markus Thüer?

Ehrlich gesagt: Gar keine. Bruder Markus kennt das Wutachtal viel länger und besser als ich. Er hat ja schon einige Jahre in Stühlingen gelebt. Ich weiß, dass er sich sehr auf die Menschen hier in der Umgebung und auf das „Kloster zum Mitleben“ freut.