von Yvonne Würth

Das Schwimmbad Stühlingen öffnet am kommenden Wochenende für alle Besucher. Ein Aufatmen lief durch die Reihen der Schwimmfreunde Stühlingen, als sie erfuhren, dass ab sofort der Badebetrieb ohne Testungen möglich ist. Wie der Vorsitzende Frank Pieper beim Fototermin erläuterte, hätten sich alle Mitarbeiter auch auf die Testungen eingelassen.

Die Vorbereitung: Seit Wochen arbeitet der Verein coronakonform auf die Öffnung hin, gibt es doch viele Arbeiten im Schwimmbad Stühlingen, davon wird vieles hinter den Kulissen und im Stillen erledigt. Im Vorjahr hatte sich der Vorstand aufgrund der Beschränkung auf 150 Badegäste dafür entschieden, nur Besucher hereinzulassen, die zu den 233 Mitgliedern des Vereins gehören, um ihnen gleichzeitig Dank und Schwimmspaß zukommen zu lassen.

Der Vorsitzende der Schwimmfreunde Stühlingen Frank Pieper. | Bild: Yvonne Würth

Was nachträglich noch besonders zu erwähnen sei: „Wir haben keinen einzigen Corona-Fall gehabt letztes Jahr, die schauen auf sich“, freut sich der Vorsitzende Frank Pieper. Ihm ist wichtig, dass in diesem Sommer jeder Badegast den Begriff „Eigenverantwortung“ ernst nimmt und danach handelt.

Der Verein: Die Schwimmfreunde verzichten auf Ausflüge, Weihnachtsfeiern oder ähnliche Veranstaltungen, sondern treffen sich nur zum Arbeiten mit dem Ziel, das Schwimmbad für die Stühlinger zu erhalten. Dieses Jahr sind alle Besucher willkommen. Wer die Zeit bis zur Öffnung nicht abwarten kann, dem wird die Internetseite empfohlen.

Die große Liegefläche ist von Vorteil in der Pandemie. Dass auch in den Becken darauf geachtet wird, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig schwimmen, gehört zu den aktuellen Regeln. Testen ist aktuell nicht nötig, auch muss man sich nicht vor dem Besuch anmelden. | Bild: Yvonne Würth

Dort gibt es Bilder vom ersten Arbeitseinsatz 2004, der Überreichung des Landespreises 2007 und von den zahlreichen Arbeitseinsätzen für Volleyballfeld, Kinderbecken, Spielplatz, und immer wieder rund um die Becken bis hin zu den großen Sanierungsmaßnahmen. Außerdem kann in der Chronik gestöbert werden. Bereits in den 50er Jahren wurde der Kanal beim Heimburgergelände von der Stühlinger Jugend zum Baden genutzt.

Die Voraussetzungen für einen Besuch im Schwimmbad Stühlingen: Wie im Vorjahr gilt auch dieses Jahr vorerst eine Begrenzung der Besucherzahl auf 150, obwohl die Quadratmeterzahlen mehr zulassen. Der Vorsitzende Frank Pieper begründet dies mit der Einhaltung der Abstandsregelung. Sobald die Inzidenzen weiter sinken, kann die Begrenzung der Besucherzahl erhöht werden.“ Gemäß dem Hygienekonzept muss jeder Schwimmgast seine Daten beim Eintritt hinterlegen. Hier bereiten die Schwimmfreunde in Zusammenarbeit mit der Stadt Stühlingen eine Online- Lösung vor.

Kontakt Die drei Vorsitzenden der Schwimmfreunde Stühlingen sind wie folgt zu erreichen: Horst Neumann (Vorsitzender Technik, Telefon 07744/12 43), Friedbert Pabst (Vorsitzender Arbeitsorganisation, Telefon 07744/68 69) und Frank Pieper (Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 07746/64 10). Weitere Infos finden Sie hier

Hinweis-Schilder erinnern an die Einbahnregelung im Schwimmbecken. Es gibt auch gesonderte Schwimmzeiten, an denen frei gesprungen werden darf, darauf freuen sich die jungen Schwimmer besonders. Neben der Badeaufsicht zur Sicherheit wird auch auf den Abstand zum Schutz vor Corona geachtet. | Bild: Yvonne Würth

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, jeder kann während der Öffnungszeiten kommen, wann er möchte. Im Schwimmbecken besteht eine Einbahnregelung, doch auch hier gibt es Zeiten, in denen frei gesprungen werden darf. Allerdings immer nur auf Abstand. Sollte die Inzidenz wieder steigen, ist ein Besuch nur mit Nachweis (genesen, geimpft, getestet) möglich. Aktuell ist dies nicht notwendig.

Eine Fisch-Skulptur schnitzte und spendierte der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl den Schwimmfreunden Stühlingen. Von links: Christian Pflanzl mit seinen Enkeln Mathilda (drei Jahre) und Paula (sechs) sowie der Vorsitzende Friedbert Pabst. | Bild: Yvonne Würth

Test-Möglichkeiten gibt es in Stühlingen gleich doppelt, beide nach Voranmeldung: In der Hauptstraße 12 in Zusammenarbeit mit der Schloss-Apotheke und der Stadt Stühlingen, Anmeldung auf der Internetseite der Stadt Stühlingen (www.stuehlingen.de); außerdem bietet der Drogeriemarkt dm in Stühlingen täglich Testungen an, Anmeldung unter www.corona-schnelltest-zentren.dm.de.

Auf der Fisch-Skulptur steht „Den Kindern dieser Welt gewidmet“ in Druckbuchstaben auf dem Kirschholz, dazu das Entstehungsjahr 2020 und das Kürzel des Künstlers. | Bild: Yvonne Würth