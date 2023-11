Wutach – Die Herausforderungen der Kandidatensuche sind für die zur Kommunalwahl im Juni 2024 antretende Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach (UWW) und die CDU groß. Durch die Unechte Teilortswahl haben alle drei Ortsteile, egal wie groß sie sind, Anspruch auf eine gewisse Sitzanzahl. Sowohl die UWW als auch die CDU stehen einer gemeinsamen Kandidatenvorstellungsrunde mit jeweils eigenen Listen positiv gegenüber. Gespräche habe es bereits gegeben, obgleich noch nichts definitiv festgelegt wurde, bestätigten sowohl UWW-Fraktionssprecher und Kreistagsmitglied Wolfgang Dornfeld wie auch CDU-Ortsverbandsvorsitzender Joachim Burger auf Anfrage.

Die Fraktion der Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach (UWW) habe die Suche offiziell eingeläutet, bestätigte Wolfgang Dornfeld im Gespräch mit dieser Zeitung. Die UWW setze über einen erfahrenen Kern in den eigenen Gemeinderatsreihen hinaus auf neue Kandidaten. Der Fokus werde auf die Suche in den Ortsteilen gelegt, denn für Münchingen und Lembach seien jeweils zwei Sitze vorgesehen. „Wir möchten den Wählern eine echte Wahlmöglichkeit bieten.“ Seine eigene Kandidatur ließ er offen, macht diese von der Kandidatenliste abhängig.

Die bisherigen Gespräche verhießen für die Liste Kandidaten aus allen drei Ortsteilen, unter anderem haben zwei aus Münchingen und Lembach zugesagt, so Wolfgang Dornfeld. In Ewattingen lege man den Schwerpunkt auf die Suche nach Kandidatinnen. Die UWW konkretisiere ihre Suche, um ein breit aufgestelltes Team aufstellen zu können, das weite Bereiche des gesellschaftlichen Lebens abdecke. Dadurch könnten Qualität und Tragfähigkeit von Entscheidungen im Gemeinderat verbessert werden. Dornfeld hofft: „Idealerweise sollen aus den Ortsteilen Münchingen und Lembach jeweils mindestens drei Kandidaten sowie sieben bis acht aus Ewattingen auf der Kandidatenliste stehen.“ Erfahrung sei in den Reihen des Gemeinderats sicher ein Erfolgsfaktor für zukünftige Arbeit, äußerte sich der stellvertretende Bürgermeister weiter. Ziel sei es, Erfahrungswerte mit Ideen zu kombinieren.

Erste Schritte der Kandidatensuche hat auch der CDU-Ortsverband eingeleitet. Es seien bereits die jetzigen Ratsmitglieder angefragt worden, sich bis im November zu erklären, ob sie nochmals kandidieren möchten, bestätigte Ostverbandsvorsitzender Joachim Burger. Ein jetziges Ratsmitglied habe allerdings bereits den Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt.

Die Suche nach geeigneten Kandidaten gestalte sich nicht einfach, insbesondere, wenn junge Kandidaten für die Liste gesucht werden, so der CDU-Vorsitzende Joachim Burger. Diese haben häufig das Problem, bereits in Ausbildung zu sein beziehungsweise nicht gesichert an Sitzungen teilnehmen zu können. Die Christdemokraten setzen allgemein auf Kandidaten, von denen eine gute Gremiumsarbeit zu erwarten sei. Er habe hier klare Vorstellungen.