Fahrkarten

Die Bahn fährt bis zum 26. September jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Abfahrtzeit der Dampf- und Dieselzüge ist in Zollhaus jeweils um 10.10 Uhr, Ankunft in Weizen um 11.08 Uhr. Zurück nach Zollhaus geht es um 11.35 Uhr (Ankunft Zollhaus 12.32 Uhr). Start am Nachmittag ist 14.10 Uhr (an Weizen 15.08 Uhr), zurück geht es ab 15.35 Uhr, Ankunft in Zollhaus ab 16.34 Uhr. Ab Oktober bis Dezember 2021 werden nur noch an einzelnen Samstagen und Sonntagen Fahrten angeboten. Aktuelle Infos finden Sie hier