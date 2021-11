von Stefan Limberger-Andris

Die sanierte Wutachhalle in Ewattingen sei nunmehr vorzeigbar. Bürgermeister Christian Mauch freute sich in der jüngsten Sitzung des Wutacher Gemeinderats, dass die Handwerker die Arbeiten weitgehend abschließen konnten. Der Einweihungstermin stehe fest. Er gehe davon aus, dass die vorgesehene Feier auf der Basis des von der Verwaltung erarbeiteten und im Gemeinderat beschlossenen Hygienekonzepts werde stattfinden können, so Christian Mauch mit Blick auf die derzeitige pandemische Entwicklung.

103 Einladungen an Gäste seien verschickt worden, erläuterte Hauptamtsleiterin Alexandra Ruf. 45 Zusagen und ein Dutzend Absagen seien bislang im Rücklauf, bestätigte sie auf Nachfrage. Alexandra Ruf betonte in der Sitzung ausdrücklich, dass nach jetzigem Stand alle eingeladen sind, die die jüngst im Gemeinderat beschlossenen Vorgaben erfüllen.

Die Planung zur Einweihungsfeier der Wutachhalle sieht eine Festansprache, Grußworte und einen ökumenischen Segen vor. Das Bläserensemble des Musikvereins Ewattingen begleitet die Veranstaltung musikalisch. Die Besucher können die sanierten Räume im Anschluss besichtigen.

Planung mit 2G-Regel

Mitte Oktober hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, die Einweihungsfeier nach der 2G-Regel (ohne Masken-, ohne Abstandsempfehlung) und einem Hygienekonzept vorzubereiten. Zugelassen sind geimpfte und genesene Personen, eine Kontaktverfolgung erfolgt per Luca- oder Corona-Warn-App und analog. Sollte die 2G-Option nicht möglich sein, wird es eine 3G-Veranstaltung mit konsequenter Maskenpflicht geben (Ungeimpfte benötigen einen PCR-Test).

Termin: Die Einweihungsfeier Wutachhalle ist am Sonntag, 28. November, um 14 Uhr, Einlass ist bereits ab 13.30 Uhr.