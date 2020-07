von Juliane Kühnemund

2019 war für die Gemeinde Wutach ein gutes Jahr. Dies betonte Rechnungsamtsleiter Arnold Hettich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, in der er die Jahresrechnung 2019 vorstellte. Eine mögliche Euphorie dämpfte der Kämmerer aber auch gleich. „Das Jahr 2020 wird wohl wesentlich schlechter aussehen“, meinte er mit Blick auf negative finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie.

2020 ziehen durch den Lockdown düstere Wolken für den Haushalt der Gemeinde Wutach auf. | Bild: Thomas Warnack/dpa

Verwaltungshaushalt: Umso erfreulicher sei es aber vor diesem Hintergrund, dass man 2019 mit stabilen finanziellen Verhältnissen abschließen konnte, erläuterte Arnold Hettich. Bei den bereinigten Steuereinnahmen erreichte Wutach erstmals eine Summe von mehr als einer Million Euro. Mit 1,052 Millionen Euro (Vorjahr 995.425 Euro) standen der Gemeinde 56.851 Euro mehr zur Verfügung als 2018.

Das sagen Gemeinderäte und Bürgermeister zur Jahresrechnung 2019 Die Entscheidung Rund um den Gemeinderatstisch zeigte man sich recht zufrieden mit dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2019. Die Jahresrechnung wurde vom Ratsgremium einstimmig befürwortet. Frank Grieshaber (UWW) Mit Blick auf das Corona-Jahr 2020 meinte Frank Grieshaber: „Das sieht doch nicht ganz so düster aus.“ Grieshaber war der Meinung, dass man solide gewirtschaftet habe und für die Zukunft gewappnet sei. Es sei nachhaltig investiert worden, was sich positiv auf die Zukunft auswirke. Der UWW-Vertreter machte auch noch darauf aufmerksam, dass man jedes Gewerbe und jeden Einwohner in Wutach brauche. Insofern sei es auch sinnvoll, Wohn- und Gewerbeflächen zur Verfügung zu stellen. Auch die Sanierung der Wutachhalle sei eine sinnvolle Sache, wobei auch der ökologische Aspekt eine Rolle spiele. Wolfgang Dornfeld (UWW) Wolfgang Dornfeld meinte: „Wir waren konservativ unterwegs, das Jahresergebnis fiel besser aus als der Plan.“ Als sehr positiv bezeichnete Dornfeld das dicke Rücklagenpolster, das die Gemeinde anhäufen konnte. Bürgermeister Christian Mauch Bürgermeister Christian Mauch stimmte seinen Vorrednern zu, verwies aber auch darauf, dass die Welt 2020 ganz anders aussehen werde. Dennoch zeigte er sich zuversichtlich. „Wir haben rund 1,5 Millionen Euro, die uns an Rücklagen zur Verfügung stehen. Wir werden das Beste aus 2020 machen.“

Als Ergebnis wurde im Verwaltungshaushalt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 512.439 Euro erwirtschaftet. Ein gutes Ergebnis für die kleine Kommune, die im Haushaltsplan mit lediglich 104.900 Euro kalkuliert hatte. Insgesamt sprach Hettich im Verwaltungshaushalt von einer Punktlandung. Geplant hatte man mit einem Volumen von 3,839 Millionen Euro, das Rechnungsergebnis weist nun ein Volumen von 3,858 Millionen Euro aus.

Vermögenshaushalt: Als ziemliches Kuriosum bezeichnete Hettich hingegen das Ergebnis des Vermögenshaushaltes 2019. Dieses weist in Einnahmen und Ausgaben ein negatives Rechnungsergebnis in Höhe von 125.755 Euro aus. Grund hierfür sind laut Hettich zum einen die hohen Haushaltsreste des Vorjahres, die insbesondere im Bereich Breitbandausbau noch nicht kassenwirksam wurden, zum anderen die Tatsache, dass große 2019 geplante Maßnahmen wie die Sanierung der Wutachhalle und die Erschließung des Neubaugebiets Münchingen noch nicht in Angriff genommen wurden.

Da im Zuge der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht (2019 wurde letztmals das kamerale System angewendet) keine neuen Haushaltsreste gebildet werden konnten, ergab sich das negative Soll, erläuterte der Rechnungsamtsleiter. Auf dem Papier sei der Breitbandausbau mit einem kurzfristig zusätzlich beschlossenen Anschluss des neuen Baugebiets Münchingen die größte Maßnahme des Jahres 2019 gewesen.

Weitere Projekte waren der Straßenbau in der Hauptstraße in Ewattingen mit Straßenbeleuchtung, Wasserleitungs- und Kanalsanierung. Nicht in Angriff genommen wurden die mit 2,54 Millionen Euro eingeplante Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle und die Erschließung des Münchinger Neubaugebiets mit rund 380.000 Euro. Der Vermögenshaushalt wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 3,156 Millionen Euro geplant. Das Rechnungsergebnis weist ein Minus von 125.754 Euro aus. Die Wenigereinnahmen und -ausgaben summieren sich auf 3,28 Millionen Euro.