von Wolfgang Scheu

Freitagmorgen beim Ortstermin bei der Mosterei Grüninger in Wutach-Ewattingen: Wo sonst gegen Ende der Obstsaison Wagen an Wagen und Traktoren mit der Obsternte Schlange stehen und darauf warten, dass die Äpfel und Birnen gewogen werden, um über die Förderbänder zu feinem Saft verarbeitet zu werden, herrscht gähnende Leere. Markus Grüninger ist allein auf dem großen Hofplatz. Sein Gesicht ist ernst, er hat eine kleine Schütte Äpfel in den Händen, die in der großen Kiste auf der Waage den Zeiger leicht nach oben gehen lässt.

Markus Grüninger kann dennoch lachen: Er blickt hoffnungsvoll ins nächste Jahr. | Bild: Wolfgang Scheu

Das Ausmaß des diesjährigen Dilemmas wird schnell klar, als Markus Grüninger zunächst wortlos mit dem Kopf in Richtung Mosterei weist. Sechs Kisten stehen an der Wand. „Das ist die halbe Ernte aus der ganzem Region.“ In Zahlen ausgedrückt: Im vergangenen Jahr hat er 500 Tonnen Obst angenommen, sein Eigenbedarf liegt bei zirka 100 Tonnen. In diesem Jahr werden es wohl nicht mehr als zehn Tonnen sein, die bis Ende der Saison ankommen werden. Eine mehr als magere Ernte, dabei ist das Einzugsgebiet der Mosterei Grüninger gar nicht klein.

„Enne vo de Wuete – also im Raum Löffingen kann man fast von einem Totalausfall sprechen. Ebenso im Tal von Achdorf, die haben in einem guten Jahr enorme Mengen. In Ewattingen selbst gab es keinen Totalausfall, die Ernte war aber auch hier stark geschädigt, vom Hagel. „Ab Blumegg blieb die Gegend vom Hagel verschont, aber große Mengen waren dort nie zu erwarten. Ein bisschen Obst aus Brunnadern, Wangen, Wellendingen und Wittlekofen das war‘s dann“, so sein Resümee.

Hagel, Kühle und Alternanz als Gründe

Die Gründe sind vielfältig, es war nicht nur der 21. Juni mit seinen riesigen Wasser- und Hagelmengen. Es gab auch keinen extremen Frost im Frühjahr, aber das Flugwetter der Bienen liegt nun einmal bei ungefähr 12 Grad Celsius aufwärts und diese Temperaturen wurden in der Blütezeit selten erreicht. Hummeln waren zwar einige unterwegs, aber die konnten die Bienenarmada nicht ersetzen. Ein weiteres Schlagwort ist die sogenannte Alternanz. In einfachen Worten ausgedrückt bedeutet dies, „dass die Bäume nicht so dumm sind wie der Mensch und wissen, wann sie eine Pause einlegen müssen. Nach der sehr guten Ernte vom Vorjahr war dies vorprogrammiert“, weiß Markus Grüninger.

„Der eine Apfelbaum am Feldberg (den gibt es wirklich), der hat gut getragen, der Besitzer kommt morgen zum Saften“, meint er noch mit einem kleinen Anflug von Humor. Das Lachen ist ihm zum Glück noch nicht ganz vergangen. „Mir schaffe mit der Natur“, meint der Landwirt demütig. „Und von einem Moment auf den anderen kann alles weg sein.“ Stolz blickt er auf das vergangene Jahr mit einer wahren Rekordernte. „Man wusste nicht, wo man zuerst anpacken soll.“

Etliche Äpfel weisen Hagelschäden auf. Das Unwetter vom 21. Juni hat seine Spuren hinterlassen. Das Sortieren ist aufwendig, den faule Äpfel sollen nicht in der Presse landen. | Bild: Wolfgang Scheu

Die Hoffnung stirbt nie, so schauen die Apfelbauern, die Imker und der Moster aufs nächste Jahr, auch wenn er über die Jahre einen klaren Abwärtstrend erkennen kann. Mehr Arbeit hat er in diesem Jahr mit dem Sortieren, damit keine faulen Äpfel in der Presse landen, denn dies wolle er seiner Kundschaft nicht antun. Die Qualität für den Saft stuft er als gut bis sehr gut ein.

Zu wenig zum Brennen

Die Brenner müssen in diesem Jahr jedoch zurückstecken, dafür sind die gemessenen Öchslegrade der Ernte zu niedrig. In diesem Jahr liegen die gemessenen Werte unter 50 – 55 bis 60 wären optimal zum Brennen. Laut Verband Badischer Klein- und Obstbrenner landet jährlich rund ein Viertel der badischen Obsternte zum Brennen in den Kesseln.