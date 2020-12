von Lucia van Kreuningen

Rechtzeitig zur Adventszeit und gleich auch noch mit dem ersten Schnee wurde der Stall für die neue Krippe am Wanderweg oberhalb von Wangen wieder hergerichtet. Obwohl in diesem Jahr, bedingt durch Corona kein Schätzspiel und auch keine Weihnachtsbrötchen angeboten werden, hat sich Markus Geng dazu entschieden, die von seinem Vater Friedolin Geng vor 16 Jahren begonnene Tradition fortzusetzen und bei seinem Schopf für die Wanderer, eine Krippe aufzustellen. Noch fehlen die Hauptakteure, Maria und Josef sowie das Jesuskind. Diese werden erst am heiligen Abend in den neuen Krippenstall gebracht. Dort können sie dann von den Winterwanderern bestaunt werden. Bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr das Schätzspiel wie auch die Weihnachtsbrötchen wieder angeboten werden können.