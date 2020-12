von Yvonne Würth

In der katholischen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz wurde nun entschieden, dass Weihnachten dieses Jahr als „Waldweihnacht„ gefeiert wird. 15 Messen an drei Tagen sorgen für genügend Platz in den Kirchen der Seelsorgeeinheit.

Festgottesdienste offen für Kurzentschlossene: Bereits im Oktober hatte der Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz Pfarrer Karl-Michael Klotz festgehalten, wie wichtig ihm der freie Zugang zu den Festgottesdiensten an Weihnachten ist. Die Anmeldepflicht sah er für diese Tage als bedenklich an, „da dann diese Menschen ausgeschlossen werden, die es dringend nötig haben und zuhause sitzen.“ Die Befürchtungen mancher Pfarrgemeinderäte, dass ohne Anmeldepflicht viele Kirchenbesucher keinen Zugang zur Kirche erhalten, wird mit der „Waldweihnacht„ entschärft.

Mit einer Waldweihnacht wird in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heiligabend in sämtlichen elf Ortsteilen mit Ausnahme von Grimmelshofen, Weizen und Wangen gefeiert. Dank der Unterstützung der beiden Pfarrer-Pensionäre und der Kapuzinergemeinschaft können an den beiden Weihnachts-Feiertagen sowie am darauffolgenden Sonntag bis zu vier Gottesdienste gleichzeitig stattfinden. Im Bild ist die Kirche Bettmaringen. | Bild: Yvonne Würth

Freiluftgottesdienste an Heiligabend: Die Andachten an Heiligabend können in Absprache mit den politischen Gemeinden Stühlingen und Eggingen im Freien stattfinden als sogenannte „Waldweihnacht„. Die Feiern sollen jeweils von kurzer Dauer sein. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird vorausgesetzt. Mit vorbereiteten Liedzetteln sollen die klassischen Weihnachtslieder gesungen werden können. Dabei umrahmen Musiker die Feiern. „Bringen Sie bitte auch eine Kerze im Glas mit oder Kinder ihre Laternen; Das „Licht von Bethlehem„ können Sie dann mit nach Hause nehmen“, empfiehlt Pfarrer Klotz. Die Kirchen in Stühlingen und Eggingen sind an Heiligabend bis 21 Uhr geöffnet, hier besteht die Möglichkeit zu einer stillen Andacht, auch hier muss der Abstand eingehalten werden. Die Feiern in den einzelnen Orten finden jeweils vor oder neben der Kirche statt außer in Schwaningen (Franz-Kehl-Platz) und Mauchen (Parkplatz beim Sportplatz). Um 16 Uhr beginnen die Feiern in Eberfingen, Schwaningen, Blumegg und Lausheim. Um 17 Uhr beginnen die Feiern in Eggingen, Stühlingen, Bettmaringen und Mauchen. Das Kloster Stühlingen lädt um 22 Uhr zur Christmette ein, weitere Informationen gibt es dazu im Internet (www.kloster-stuehlingen.de).

Festgottesdienste an Weihnachten: Durch die tatkräftige Unterstützung der beiden rüstigen Pensionäre Pfarrer a. D. Hans-Jürgen Allgaier (86 Jahre) und Pfarrer a. D. Bernd Zimmermann (79 Jahre) sowie aus dem Kapuzinerkloster Stühlingen durch Bruder Harald Weber, Bruder Stephan Schweitzer und Bruder Thomas Schied ist es möglich, dass am ersten Weihnachtsfeiertag zeitgleich vier Festgottesdienste um 10.15 in Eggingen, Stühlingen, Eberfingen und Bettmaringen stattfinden können. Außerdem ist um 18 Uhr Festgottesdienst in Lausheim und im Kloster Stühlingen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag finden um 10.15 Uhr heilige Messen in Eggingen und Weizen statt sowie um19 Uhr in Schwaningen. Am Sonntag, 27. Dezember, wird das Fest der Heiligen Familie um 8.45 Uhr in Eberfingen mit der heiligen Messe gefeiert sowie um10.15 Uhr in Eggingen, Stühlingen und Mauchen. Außerdem lädt das Kloster Stühlingen um 18 Uhr zur heiligen Messe.