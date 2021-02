von Yvonne Würth

Stühlingen – Im Rückblick erinnert sich Narrenmutter Gaby Böhler an die Bunten Abende der Narrenzunft Hungrige Stühlinger. Ein virtueller närrischer Nachmittag versüßt am Fasnachtssonntag das trübe Jahr 2021.

Der Bunte Abend in Stühlingen: Ebenso wie der Kappenabend gehört der Bunte Abend in das feste Programm des Narrenfahrplans. Doch während bei Ersterem nur Musik, Essen und Trinken sowie Tanzen eine Rolle spielen, bedarf es bei Letzterem einer monatelangen Vorbereitung.

Bereits im Sommer wird manche Idee ausgebrütet, die ersten Proben starten dann nach den Sommerferien. Tochter Jasmin Böhler trainiert die Jazztanzgruppe den ganzen Winter über, um dann an den beiden Abenden eine punktgenaue Aufführung darbieten zu können, freut sich Gaby Böhler.

Erstklassig: Beim 37. Bunten Abend 2020 haben Zunftmeister Daniel Fechtig (links) und Narrenmutter Gaby Böhler (rechts) fünf Stunden lang ein hochwertiges und zugleich unterhaltsames Programm vorgestellt. Eigentlich sind es aufgrund der hohen Besucherzahlen immer zwei aufeinanderfolgenden Abende im Konradsaal Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Sie führt seit 2004 Regie am Bunten Abend und moderiert das Geschehen zusammen mit Zunftmeister Daniel Fechtig. Dass sie ihre Truppen im Griff hat, darauf legt sie großen Wert: „Unter der Gürtellinie geht gar nicht. Ich achte auf ein hohes Niveau“, erläutert sie im Gespräch. Bei den Proben im Vorfeld nimmt sie es sehr genau.

Auch die Reihenfolge muss gut gewählt sein, denn die besten Beiträge sollen nicht nur im zweiten Teil nach der Pause kommen: „Auch im ersten Teil muss es Höhepunkte geben“, erläutert sie. Was sie besonders freut: „Alle helfen sich gegenseitig“ bei den Proben. Trotz der Hektik der letzten Vorbereitungen am Freitag und Samstag schauen die Darsteller gerne im Kirchenchorräumle unter der Bühne per TV-Bildschirm den Darbietungen oben zu.

Ideengeber für Sketche: Das ganze Jahr über hält Rolf-Dieter Harder die Augen und Ohren offen und sammelt Ideen für die Fasnacht. „Es gab schon einige Sketche, deren Ideen von Rolf-Dieter sind“, erläutert seine Schwester Gaby Böhler. Es komme schon einmal vor, dass Narren gerne auf die Bühne gehen, ihnen jedoch der zündende Einfall fehle. Mit einer Auswahl an Ideen und CDs von Rolf-Dieter Harder ausgestattet, hat bereits manche Gruppe einen guten Auftritt abgeliefert.

Bissig: Was auf dem Bild lieblich anmutet, kommt faustdick daher: Dietmar Vollmer (links) und Sofia Eckert (rechts) beim Bunten Abend im Jahr 2020. | Bild: Yvonne Würth

Eine der besten Ideen ist „Bär Bruno“. In Erinnerung an den eingewanderten Bären hatten die Stühlinger Narren so schlagfertige Ideen entwickelt, dass später der Jäger-Hochstand, der für die Bühne gebaut worden war, an andere Narrenhochburgen verliehen wurde.

Fasnacht am Bildschirm Damit der Fasnacht zu Hause nichts im Weg steht, gibt es bei den Hungrigen Stühlingern Erinnerungen auf dem Bildschirm an das Narrentreffen 1996 sowie an besondere Höhepunkte diverser Bunter Abende.

Bär Bruno wurde nach der Stühlinger Vorlage auch in anderen Orten dargeboten in den Folgejahren, „doch niemals so gut, wie in Stühlingen“, findet Gaby Böhler. Über viele Jahre hat sie mit Bernadette Nußberger das Stühlinger Ortsgeschehen als „Elise und Josefine“ glossiert, aktuell ist Gudrun Schirmer ihre Partnerin. Beide interagieren hervorragend miteinander und verbinden die Themen mit improvisierten Gags vom Bunten Abend.

Narrenorden: Beim 35. Bunten Abend 2018 erhielt das Ehepaar Gaby und Jogi Böhler je einen eigens kreierten Narrenorden für die jahrelang geleistete Arbeit im Ehrenamt.

Beim 35. Bunten Abend 2018 erhielt das Ehepaar Gaby und Jogi Böhler je einen eigens kreierten Narrenorden für die jahrelang geleistete Arbeit im Ehrenamt. Der 37. Bunte Abend 2020: Der Bunte Abend im Vorjahr dauerte gute vier Stunden und wurde nur kurz unterbrochen durch kleine Umbau- und Toilettenpausen, denn niemand wollte die Beiträge verpassen. Neben der musikalischen Live-Untermalung vor der Bühne von den Happy Shakers hatten die Männer von der Technik, Jogi Böhler und Rolf-Dieter Harder, sämtliche Ein- und Ausmärsche sowie die zwölf Beiträge mit passender Musik versehen.

Lässig: Selbst ausgedacht und einstudiert hatten die Fortnitegamers Nick Peters, Lucca Bölitz und Leon Bölle mit Hilfe von Monja Peters ihren Tanz beim Bunten Abend 2020. Der Narrensamen wird in Stühlingen ermutigt und gefördert. | Bild: Yvonne Würth

Zu den Höhepunkten gehörte der 30. Auftritt der Tanzmäuse, der Auftritt von Dietmar Vollmer mit Sofia Eckert sowie Gaby Böhlers Lieblingsgruppe „Misch-Masch“ mit den Unikaten aus Stühlingen und Eberfingen. Nicht zu vergessen die Festreste, der Sportverein, und die 16 Zäche, viel Beifall erzielten auch die jungen Tänzer.

Flurfunk am Bunten Abend statt Narrenzeitung: Anstatt einer Narrenzeitung gibt es in Stühlingen den „Flurfunk“, die beiden waschechten Stühlingerinnen Gudrun Schirmer und Narrenmutter Gaby Böhler wissen nicht nur Bescheid, was unter dem Jahr an kuriosen Begebenheiten im Städtle läuft, sie sind auch in der Lage, diese ganz ohne Häme weiterzugeben.

Die Tanzmäuse hatten 2020 ihren 30. Auftritt beim Bunten Abend. | Bild: Yvonne Würth

Dass sie in der Lage sind, unter allen Eventualitäten frei zu sprechen und zu improvisieren, bewies der erste von zwei Bunten Abenden der Hungrigen Stühlinger 2020. Denn mitten während ihres Auftrittes gab es einen nicht geplanten Schreckmoment. Dieser wurde ganz ohne große Aufregung einfach in ihren Vortrag mit eingebaut und sorgte für weitere Heiterkeit.