von Juliane Kühnemund

18 Jahre lang haben Doris und Werner Gut aus Mundelfingen den Kiosk Wutachmühle betrieben. Jetzt haben die beiden den Kioskbetrieb aufgegeben. Wutachs Bürgermeister Christian Mauch bedauert, dass die „Ära Gut“ nach jahrelanger hervorragender Zusammenarbeit endet. Die jüngste Gemeinderatssitzung nahm er zum Anlass, um das Pächterpaar offiziell zu verabschieden.

Wutach Auf dem Gelände des stillgelegten Sägewerks Wutachmühle soll ein Wanderparkplatz entstehen Das könnte Sie auch interessieren

„Die Gemeinde Wutach konnte sich keine besseren Pächter für den Kiosk wünschen“, sagte Christian Mauch und fügte an, dass es in all den Jahren nie Probleme gegeben habe. Die Familie Gut habe sich mit viel Engagement und Liebe eingebracht und Tausende von Wanderern zu deren Zufriedenheit bewirtet. Zudem sei der Kiosk auch ein beliebter Treffpunkt für Einheimische aus der ganzen Region gewesen.

Bonndorf Beliebt bei Wanderern: Gemeinde sucht zum 1. April einen neuen Pächter für den Kiosk Wutachmühle Das könnte Sie auch interessieren

In den 18 Jahren hätten sich Doris und Werner Gut während der Saison keine Verschnaufpausen gegönnt. Jetzt treten sie ihre Rente an. „Das haben sie sich verdient“, sagte der Bürgermeister. Als Dankeschön für die 18-jährige unkomplizierte Zusammenarbeit überreichte Christian Mauch Geschenke an Doris und Werner Gut.

Bonndorf Gemeinderat Bonndorf verlängert den Einsatz für den zweiten Wutachschluchtbus Das könnte Sie auch interessieren

Der Kiosk gehört der Gemeinde und wurde errichtet, nachdem die Gaststätte in der Wutachmühle geschlossen worden war. Der Kioskbetrieb geht übrigens reibungslos weiter. Nach Auskunft von Bürgermeister Mauch wurde mit der Familie Dirk Amann aus Öttiswald ein Pachtvertrag für den Kiosk abgeschlossen.