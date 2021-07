von Juliane Kühnemund

Der Landtag Baden-Württemberg hat im Jahr 2009 die Einführung der Doppik (doppelte Buchführung) in den Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Wutach hat diese doppelte Buchführung zum 1. Januar 2020 angewendet. Für die Umsetzung dieses neuen Haushaltsrechts muss auch eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, in der das Vermögen der Gemeinde und auch die Schulden erfasst werden. Diese Eröffnungsbilanz stellte Rechnungsamtsleiter Arnold Hettich dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vor.

Nach Hettichs Worten war das Erstellen der Eröffnungsbilanz eine Mammutaufgabe. Schließlich galt es unter anderem, sämtliche Grundstücke, bebaut und unbebaut, den Wald, Gebäude, Friedhöfe, Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Straßen, Wege, Nahwärmeversorgung sowie Maschinen und Fahrzeuge nach vorgegebenen Kriterien zu bewerten. Hinzu kommt die Auflistung des Finanzvermögens. Insgesamt ergab sich dabei eine Bilanzsumme von 23,14 Millionen Euro, so die Informationen von Arnold Hettich. Ziel der ganzen Sache sei es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

In der Haushaltsplanung gilt es nach dem neuem Haushaltsrecht, alle Vermögensgegenstände abzuschreiben, was in der „alten“, kameralistischen Haushaltsführung nicht der Fall war. „Und diese Abschreibungen müssen dann auch jährlich erwirtschaftet werden“, fügte Arnold Hettich an. Das heißt: Es wird weniger Geld für Investitionen zur Verfügung stehen. Nach den Worten von Bürgermeister Christian Mauch hält sich die Summe in Wutach aber in Grenzen. Als Beispiel nannte er das Haushaltjahr 2019, in dem durch die Abschreibungen 68.000 Euro an Mehraufwand angefallen wären. „Das bricht uns nicht das Genick“, formulierte es der Rathauschef. Nichtsdestotrotz gelte es, den Zusatzaufwand im Auge zu behalten, insbesondere auch mit Blick auf die Wutachhalle, für die nach ihrer Fertigstellung hohe Abschreibungen anfallen werden.

Lob

Die Eröffnungsbilanz bezeichnete der Bürgermeister aber als solides Instrument, mit dem man künftig arbeiten könne. Dem Kämmerer Arnold Hettich sprach er ein dickes Lob aus. Er habe über viele Monate hinweg neben dem laufenden Geschäft diese aufwendige Zusatzarbeit erbracht. Der Gemeinderat gab der Eröffnungsbilanz seine Zustimmung.