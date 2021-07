von Yvonne Würth

Die Integration war Thema im Stühlinger Gemeinderat. Die Räte erhielten eine Übersicht über die aktuelle Situation, außerdem stellten sich einige Stühlinger Bürgerinnen mit Migrationshintergrund vor. Wir haben nachgefragt und einen der täglichen ehrenamtlichen Deutschkurse besucht.

Tägliche Deutschkurse in Stühlingen: Rangina Zamani (40 Jahre) ist Arztfrau, Mutter von drei Kindern und Lehramts-Studentin. Als Jugendliche flüchtete sie aus Afghanistan. Die Stühlingerin engagiert sich für die Belange von Neubürgern mit Migrationshintergrund. Täglich gibt sie im Wechsel mit Aya Amir Ali und Leyla ehrenamtlich Deutschunterricht.

Rangina Zamani (Zweite von links) und ihre Gleichgesinnten wünschen sich einen Raum, in dem der tägliche Deutschkurs, Nachhilfe für Schüler sowie Begegnungen in Stühlingen angeboten werden können. Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger hat die Zunftstube für die regelmäßigen Vormittagstreffen zur Verfügung gestellt, doch um eigene Begegnungstreffen abzuhalten, sollte ein barrierefreier Raum zur Verfügung stehen. Von links: Betty Barbara Guillen Cstrada, Rangina Zamani, Ayse Ilkay Sigrist und Rim Alkhalil. | Bild: Yvonne Würth

Nach einem mehrfachen Ortswechsel treffen sich die Gleichgesinnten nun am Stadtweg 16. Die Narrenzunft Hungrige Stühlinger hat ihre Zunftstube zur Verfügung gestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf der gesprochenen Sprache. In mehreren Niveaustufen vom Analphabetentum bis zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz wird hier täglich mündlich und schriftlich gearbeitet.

Was ist Familie für dich? Der Sprachkurs ist mehr als Vokabeln lernen. Nach der Vorstellung für den aus Australien stammenden Ross, der zum ersten Mal dabei ist, diskutieren alle über die Frage, was Familie bedeutet. „Das hier ist meine Familie, ich bin hier alleine in Deutschland, erklärt Betty Cstrada und zeigt auf die Runde. Zwischen den Gesprächen über Personalpronomen und die Unterschiede zwischen „Du“ und „Sie“ hat sie die Gruppe Gleichgesinnter lieb gewonnen. Die Anderen stimmen ihr zu. Sich zu duzen oder zu siezen hänge auch vom Respekt ab.

Eigener Raum für Begegnungen: Im Anschluss an den Deutschunterricht bleiben einige Frauen da, um sich für die Gemeinderatssitzung am Abend vorzubereiten. Sie wünschen sich einen eigenen Raum, um neben den regelmäßigen Treffen für Deutschkurse sowie die ebenfalls regelmäßige Nachhilfe für Schüler auch Begegnungen zu ermöglichen, erklärt Rangina Zamani.

Ayse IlkaySigrist

Ayse Ilkay Sigrist (48 Jahre) erzählt ihre Geschichte. Die Tochter (28) ist Erzieherin, der Sohn (22) Laborant in Zürich. Seit 2016 wohnt Ayse mit Ehemann Roger in Stühlingen. Ihr Vater ist seit 1970 in Deutschland, sie ist als Kleinkind nach Deutschland gekommen. „Es gibt viele Facetten zum Thema Integration“, erklärt sie. „Ein Land besteht aus Familien, die innerhalb der Geschwister bereits schon verschiedene Lebensweisen führen. Ich als Muslimin habe einen Christen geheiratet. Ich fühle mich mit der deutschen Kultur sehr eng verbunden.“

Dass sie als Ausländerin angesehen wird, hat sie eine zuvor sehr enge Freundschaft gekostet: „Wenn du nicht sagst, du bist Türkin, dann ist alles gut. Das ist traurig.“ Sie hebt die gemeinsamen Wurzeln des Glaubens hervor und vergleicht das Kopftuch mit der säkularen Kleidung von Christen wie Nonnen und Mönche. Beim Thema Integration wünscht sie sich, dass jeder auf seine Wurzeln zurückblickt: „Ich liebe Deutschland, wie sehr kennt ihr euch denn?“ Als Beispiele der Gemeinsamkeit nennt sie die arabischen Zahlen, die heute hauptsächlich genutzt werden. Dass Frauen bis 1977 in Westdeutschland nur berufstätig sein durften, wenn dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war, sei heute ebenfalls in Vergessenheit geraten.

Augusta Roddewig

Auch die „Mama Africa“ genannte Augusta Roddewig (39) erzählt ihre Geschichte. Zwei ihrer drei Kinder wurden in Deutschland geboren. Sie stammt aus Sierra Leone (Westafrika) und setzt sich für ihre alte Heimat ein als Mitglied der „Mama Africa Foundation Group“ mit zahlreichen Hilfsaktionen.

Die freien Geschäftsräume in der Hauptstraße 12, in denen bis vor kurzem noch das Schnelltest-Zentrum der Stadt und der benachbarten Schloss-Apotheke untergebracht war, hat Rangina Zamani für ein Begegnungszentrum zum Thema Integration ins Auge gefasst. Wie weit dies durchführbar und finanzierbar ist, wird sich zeigen. | Bild: Yvonne Würth

Sie plädiert für Hilfe zur Selbsthilfe und würde lieber zurück gehen, wenn es mehr Arbeit und weniger Korruption gäbe: „Ich fühle mich noch immer nicht willkommen. Ich sage immer, ich bin eine schwarze Deutsche.“ Dass viele Asylbewerber in Deutschland psychische Probleme haben wegen der jahrelangen Unsicherheit, ob sie bleiben dürfen oder abgeschoben werden und dass Deutschland immer noch Waffen ins Ausland liefert, möchte sie ansprechen.