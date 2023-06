Die Gartentage des Schwarzwaldvereins Stühlingen wurden rege besucht am Wochenende. Unter dem Titel „Der Garten blüht. Rosen, Kunst, Literatur & mehr“ hatte der Verein die Pflanzenvielfalt des Schürgartens gezeigt, welcher von der Vorsitzenden Antonia Kramer-Diem gepflegt wird. Außerdem gab es Kunst, Kunsthandwerk und Bücher in der Schür im Stadtgraben.

Aktive: Hisako Yokoyama, Kentarou Yoshino, Zsuzsanna Csemez, Margrieta Postma, Christian Pflanzl, Ludwig Nehmer, Carmen Baumgärtner, Petra Jäger, Norbert Opferkuch (v.l.). | Bild: Yvonne Würth

Im Schürgarten gibt es Pflanzen von A bis Z

Ein Teil des Schürgartens wird nach den Regeln von Walahfrid Strabo gepflegt. „Die Pflanzenvielfalt im Schürgarten ist enorm. Von A wie Akantus bis Z wie Zitronenverbene finden Sie alles, was das Gärtnerherz begehrt“, freute sich die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz. Führungen, ein Pflanzenflohmarkt, ein Pflanzenstand sowie Schönes und Praktisches rund um den Garten gab es außerdem. Die Vorsitzende Antonia Kramer-Diem hatte Leckeres aus dem Schürgarten hergestellt für die Besucher, neben Hirschhornwegerich und Pimpernelle für Gebäck auch Grünspargel und Marmelade.

Jeden Freitag treffen sich Kunstbegeisterte bei Margrieta Postma (rechts) in Stühlingen, um an ihren Etegamis zu arbeiten. Für die Gartentage des Schwarzwaldvereins Stühlingen war Etegami-Meister Kentarou Yoshino aus Japan angereist, um seine Bild-Briefe-Kunst zu zeigen. | Bild: Yvonne Würth

Und in der Schür am Stadtgraben eine Ausstellung

In der Schür gab es auf vier Stockwerken etwas zu sehen, ganz oben war außerdem ein Bücherflohmarkt aufgebaut. Cindy Gretschel aus Bonndorf musizierte bei der Vernissage, es gab einen „liederlichen“ Sommerabend mit dem Barde vo de Baar Walter Scheuble, und Rudi Apel vom NABU informierte während einer Städtleführung über die Schwalben.

Der Fuchs bläst dem Mensch den Marsch

Die Auseinandersetzung mit der Natur war für die aus Weilheim stammende Künstlerin Petra Jäger schon immer ein wichtiger Bestandteil ihres Schaffens. „In ihrem erzählenden Sachbuch ‚Tiere im Schwarzwald‘ bläst ein Fuchs der Spezies Mensch den Marsch“, erläuterte die Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz bei der Vernissage am Freitag.

Eins der unzähligen Etgamis vom japanischen Meister Kentarou Yoshino. | Bild: Yvonne Würth

Sie kreieren Bildbriefe, sogenannte Etegamis

Margrieta Postma lebte 26 Jahre in Japan, bevor sie mit ihrem Mann nach Stühlingen zurückgekehrt war. Nun trifft sie sich freitags mit Hisako Yokoyama und Zsuzsanna Csemez im Städtle, um die Bildbriefe Etegami zu kreieren. Eine Auswahl der Etegamis wurde ausgestellt, außerdem war Etegami-Meister Kentarou Yoshino von der japanischen Insel Honshu zu Gast in der Schür, um sich vor Ort beim Malen von Etegamis über die Schulter schauen zu lassen.

Die Vorsitzende Antonia Kramer-Diem (Mitte) pflegt den Schürgarten des Schwarzwaldvereins ehrenamtlich. Angelegt wurde er von Erika Scheuch (rechts), auch Susanne Schudel-Zolg (links) aus Beggingen unterstützt bei der Gartenarbeit. | Bild: Yvonne Würth

Blumengrüße aus Aquarell

Carmen Baumgärtner aus Ewattingen bringt Blumengrüße in Aquarell auf Papier: „Ihre Arbeiten passen bestens zu unseren Gartentagen, spannt doch ihre Blütenpracht einen luftigen Bogen vom Schürgarten in die Schür“, so Jutta Binner-Schwarz.

Funktional, elegant und einfallsreich sind die kleinen Holzobjekte von Norbert-Opferkuch aus Radolfzell-Stahringen. Ebenfalls vor Ort konnte man Ludwig Nehmer aus Bonndorf beim Kalligrafiekurs über die Schulter schauen und aktiv mitmachen. Anlässlich des 170-jährigen Firmenbestehens stellte Nicole Würth-Held von Würth Haus und Werkstatt Gartenmöbel, Gartenseifen, Geschirr mit Rosenmotiven und Schwimmkerzen aus.

Die Dilger-Sammlung Anlässlich des 50. Todestages von Richard Dilger hat der Stühlinger Künstler Christian Pflanzl seine Dilger-Sammlung zur Verfügung gestellt, diese ist zusätzlich zum Wochenende der Gartentage noch einmal am kommenden Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, jeweils von 15 bis 18 Uhr, geöffnet. Am Mittwoch, 21. Juni, 19.30 Uhr, wird Andreas Mahler über zwei der Stühlingen-Ansichten Dilgers seine eigenen naturphilosophischen Anmerkungen vortragen.

Autor Thomas Binder hatte am Sonntag zur Matinee geladen und sein zweites Buch „Der Galgentänzer“ vorgestellt, eine wahre Geschichte des Konstanzer Hans, eine Schwarzwälder Räuberlegende. Außerdem wurde das Kochbuch „Palafitfood – so schmeckt die Pfahlbauküche“ vorgestellt.