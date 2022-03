von Yvonne Würth

Der Ortsverband Freie Wähler traf sich zur ersten Hauptversammlung seit 2019 im Gasthaus „Kreuz“ Weizen. Neben Wahlen und Ehrungen gab es einen Rückblick sowie eine Übersicht über die aktuellen Themen der Freien Wähler in Stühlingen und dem Landkreis Waldshut.

Der Vorsitzende Wolfgang Löhle gab gleich zu Beginn Termin und Thema der nächsten Hauptversammlung bekannt: Im Frühsommer 2023 sollen rechtzeitig ein Jahr vorher die nächsten Kommunalwahlen geplant werden. Durch die Mitgliedsbeiträge der aktuell 49 Mitglieder seien dann mehr als genügend finanzielle Mittel vorhanden, um den nächsten Wahlkampf angehen zu können. Im Rückblick über die Themen des Gemeinderates hielt er sich kurz, da sämtliche Anwesenden regelmäßig in ihrer Funktion als Gemeinderat und Ortsvorsteher informiert sind.

Das hat die Stadt 2022 vor

Folgende Projekte stehen in diesem Jahr an: das Innere Zelgle, die Kläranlage, die Sanierung des Rathauses, eine Übergangslösung für den Kindergarten mit 400.000 Euro, sowie die Sanierung von Wasser und Abwasser in Eberfingen mit 1,2 Millionen Euro, die Brücke Grimmelshofen beim Mühlebach, ein Investitionskostenzuschuss bei Vereinsförderungen (70.000 Euro) und das Baugebiet Lausheim.

Gleichzeitig müssen Schulden getilgt werden: „Es sind 3,6 Millionen Euro Finanzmittelbedarf, die wir verbrauchen. Über das Sparbuch und die Rücklagen geht das momentan noch. Das hat aber für die Folgejahre Konsequenzen“, sagte Löhle. Es seien so viele Projekte in der Pipeline, die Geld kosten, dass eine Neuverschuldung „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu umgehen“ sei. Das größte Zukunftsthema sei die Bildungslandschaft Stühlingen.

Neuwahlen und Ehrungen

Anstatt der bisher üblichen fünf Beisitzer wurde der Vorstand auf drei Beisitzer verkleinert, die Satzung lässt dies zu. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Wolfgang Löhle für zwei weitere Jahre sowie Schriftführer Jens Bryssinck. Die übrigen Ämter wurden neu verteilt: Neue Stellvertreterin ist Marianne Würth (für Gabi Fischer), Kassierer Manuel Rendler folgt auf Gabi Würth sowie die Beisitzer Nina Keller, Stefan Beck und Dominik Rombach für Marianne Würth, Edgar Keller, Joachim Adam, Rudolf Geng und Roland Kaufmann. Frank Hotz wird künftig gemeinsam mit David Geng die Kasse prüfen, Robert Schalk zog sich zurück.

Mit einer großen Packung Schokolade und Blumen wurden die Vorstandsmitglieder verabschiedet: Gabi Fischer war zehn Jahre Vorsitzende, acht Jahre Stellvertreterin und sieben Jahre Beisitzerin. Gabi Würth war neun Jahre Kassiererin, Rudolf Geng war 16 Jahre lang Beisitzer, Joachim Adam ebenfalls. Roland Kaufmann war sieben Jahre Stellvertreter und 22 Jahre Beisitzer, ist seit 41 Jahren Mitglied und feierte 2020 seinen 80. Geburtstag. Rainer Blatter war Kassierer, wurde 2020 ebenfalls 80 Jahre alt und für 40 aktive Jahre geehrt.

Wichtige Themen aus der Kreispolitik

Der Vorsitzende Wolfgang Löhle ist als Kreisrat, Stühlinger Gemeinderat und Eberfinger Ortsvorsteher gut vernetzt. Er informierte die Mitglieder über die Großprojekte im Landkreis Waldshut: Bis 2027 soll die Hochrheinbahn von Basel bis Singen elektrifiziert werden, damit künftig Schnellzüge im Halbstundentakt auf der Strecke verkehren.

Den Vorstoß, die A98 würde als als dreispurige Bundesstraße genügen, bezeichnete Löhle als Verzögerungstaktik. Das Thema Gesundheitswesen mit dem geschlossenen Krankenhaus Bad Säckingen und der drohenden Schließung des Krankenhaus Stühlingen zitierte er als „schallende Ohrfeige, der man nicht ausweichen konnte“. Hier wünsche sich Löhle Fakten, damit Entscheidungen gemeinsam getroffen werden können: „Ich bin kein Freund von großen politischen Erklärungen“, sagte Wolfgang Löhle abschließend.

Aktuelle Situation in der Stadt

Bürgermeister Joachim Burger informierte in der Sitzung über die aktuelle Lage in der Stadt. Es gab am Vortag einen runden Tisch Vertretern von Schule, Kindergarten, Kirche, Kloster und Flüchtlingen aus der Ukraine. Aktuell sind 70 Flüchtlinge in Stühlingen untergebracht, in Deutschland werden mit bis zu 800.000 Flüchtlingen gerechnet. Beim Thema Krankenhaus Loreto Stühlingen sagte Burger, dass Stadt, Gemeinderat und Freundeskreis an einer Lösung mitarbeiten müssen.

„Erste Gespräche laufen an. Es muss im Kreistag bearbeitet werden, es für Möglichkeiten gibt.“ Wasser, Abwasser, Katastrophenschutzkonzept sowie die angestrebte Zugverbindung von Stühlingen nach Waldshut in 32 Minuten sprach Burger ebenfalls an.