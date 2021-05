von Yvonne Würth

Aus der Corona-Zwangspause werden direkt im Anschluss an das Pfingstwochenende sämtliche Feuerwehrkameraden beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen aus Stühlingen geholt, dies beschloss Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer in Absprache mit der Stadtverwaltung. Die derzeit niedrige Inzidenz soll für den seit mehr als einem Jahr stillstehenden Probenbetrieb genutzt werden, damit die Kameraden bereit sind, in den Notlagen ihrer Mitmenschen richtig und adäquat wieder zu helfen. Mit 373 Feuerwehrkameraden ist die Feuerwehr Stühlingen die Mannschaftsstärkste im Landkreis Waldshut: Es sind 252 Aktive, davon elf Frauen, 43 Jugendliche, davon sieben Mädchen, 13 Kinder, davon drei Mädchen, und 65 Senioren. Da auch während der Proben nach dem Neustart auf Abstand geachtet wird, finden mehr Probentermine als vor der Corona-Pandemie üblich statt.

Die Bevölkerung wird um Rücksicht gebeten, wenn es in den nächsten Wochen zu Beeinträchtigungen durch den Probenbetrieb kommt. Aufgrund der momentan niedrigen Inzidenzahlen von 50 bis 100 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis Waldshut nimmt die Feuerwehr Stühlingen den regelmäßigen Dienst- und Probenbetrieb in den Abteilungen Aktive, Jugend- und Kinderfeuerwehr direkt im Anschluss an das Pfingstwochenende wieder auf. Alle Mitglieder werden von ihren Abteilungskommandanten, Jugendausbildern und Betreuern über den genauen Termin des Neustarts informiert.